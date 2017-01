Piata energiei este bulversata, preturile au explodat artificial, iar Ministerul Energiei nu are nicio reactie

Deja, unii furnizori isi cer insolventa/falimentul. Electrica a anuntat marti ca nu se asteapta sa-si recupereze o suma de 36,3 milioane de lei de la Transenergo, unul dintre cei mai mari furnizori din piata, care si-a cerut insolventa pe 17 ianuarie. Potrivit informatiilor HotNews.ro, ar urma si alti furnizori sa-si ceara insolventa. Tot Electrica a anuntat ca a fost demis Directorului Executiv al Directiei Coordonare Vanzari, Ramiro Robert Eduard Angelescu.



Un regulament european interzice manipularile si difuzarea de zvonuri inselatoare



Pe Piata Zilei Urmatoare, pretul a sarit marti de 633 lei/MWh, un pret urias comparativ cu cel de la inceputul lunii, cand se oprea la maxim 300 lei/MWh. Zilele trecute, in weekend, pretul a atins 621 lei/MWh.Dar cum si de ce s-a ajuns aici? Enel sustine ca "sistemul este aproape de limita de functionare, iar unii furnizori denunta unilateral contractele pentru a profita de pe urma acestor niveluri record ale preturilor, lasand clientii fara serviciul de furnizare a energiei, pe care contau conform contractelor semnate". Practic, furnizori care aveau contracte pe terme lung, la preturi de 160-170 lei/MWh, le-au denuntat, chiar cu riscul de a plati penalitati, pentru a se duce pe piata spot, unde preturile au sarit de 600 lei/MWh, in speranta unor castiguri mult mai mari. In mod paradoxal, speculatia s-a facut pe ofertele de cumparare de energie, nu pe cele de vanzare.Intr-o situatie similara, in februarie 2012, dupa declaratii care ar fi putut crea panica pe piata, seful Transelectrica de atunci, Horia Hahaianu, a fost schimbat din functie. De data aceasta, nimeni nu este tras la raspundere.Exista chiar si un Regulament al UE (REMIT) care interzice astfel de practici pe piata. "Manipularea pietelor angro de energie presupune actiuni ale persoanelor care fac in mod artificial ca preturile sa fie la un nivel care nu este justificat de fortele pietei ale cererii si ofertei, inclusiv disponibilitatea efectiva a capacitatii de productie, inmagazinare sau transport si cererea efectiva. Cazurile de manipulare a pietei includ emiterea si retragerea de ordine de tranzactionare false; difuzarea de informatii sau zvonuri false sau inselatoare prin intermediul mijloacelor de informare, inclusiv al internetului, sau prin alte mijloace; furnizarea catre intreprinderi, in mod intentionat, de informatii false care includ evaluari ale preturilor sau rapoarte de piata, care au ca rezultat inducerea in eroare a participantilor la piata care iau decizii pe baza evaluarilor preturilor sau rapoartelor de piata respective; si faptul de a lasa in mod intentionat impresia gresita ca disponibilitatea capacitatii de productie de energie electrica, a volumului de gaz natural sau a capacitatii de transport ar fi diferita de capacitatea disponibila din punct de vedere tehnic, in cazul in care aceste informatii afecteaza sau pot avea consecinte asupra pretului produselor energetice angro", se arata in Regulamentului UE 1227/2011 al Parlamentului European si al Consiliului privind integritatea si transparenta pietei angro de energie."Exemplele de cazuri de manipulare a pietei si incercari de manipulare a pietei includ comportamentul unei persoane, sau al mai multor persoane care actioneaza in mod concertat, pentru a-si asigura o pozitie dominanta asupra ofertei sau cererii unui produs energetic angro, avand drept efect stabilirea directa sau indirecta a pretului sau crearea altor conditii de tranzactionare inechitabile; si oferirea, cumpararea sau vanzarea de produse energetice angro avand ca scop, intentie sau rezultat inducerea in eroare a participantilor la piata care actioneaza pe baza preturilor de referinta", se mai precizeaza in Regulamentul citat, care a fost completat de Regulamentului de punere in aplicare (UE) 1348/2015 al Parlamentului European si al Consiliului privind raportarea de date.