Asociatia furnizorilor de energie solicita ANRE sa urgenteze analiza anuntata, legata de cresterea nejustifica a preturilor pe bursa

reintroducerea contractelor bilaterale negociate direct, ce va rezolva si problema flexibilitatii;

introducerea posibilitatii de a refuza anumite contraparti in cadrul PCCB ¬ NC, intr-un interval de 15 minute, fapt ce ar ajuta la eliminarea acelor participanti la piata care au avut un istoric de comportament neadecvat;

reevaluarea sistemului de garantii bancare necesare tranzactionarii, cu scopul pastrarii si intaririi disciplinei in tranzactionare; pastrand confidentialitatea trebuie identificata o solutie de garantare a bunei executii care sa asigure piata ca nu pot exista jucatori cu pozitii deschise ce depasesc capacitatea lor financiara;

reevaluarea contractelor din PCSU, care sa contina in mod clar conditiile de tranzactionare si de penalizari.

In asteptarea rezultatelor analizei ANRE, AFEER isi reconfirma pozitia de militant activ pentru o functionare optima a pietei de energie electrica, cu precizarea ca este absolut esential ca toti participantii, fara exceptie, sa respecte etica in afaceri, sa fie responsabili in comportamenul lor in piata de energie si, alaturi de organele competente si de Autoritatea de Reglementare, sa coopereze cu buna credinta pentru ca toata lumea sa poata beneficia de un cadru legislativ predictibil, corect si stabil.

"Pretul energiei pe Piata pentru Ziua Urmatoare- PZU este foarte mare chiar daca a fost evident ca au existat ratiuni in acest sens: ger, consum ridicat, lipsa apei si preturi mari pe celelate piete din regiune. Cu toate acestea, pretul energiei a crescut in luna ianuarie la valori complet neobisnuite, in opinia mea de nesuportat de catre piata romaneasca", a declarat Ion Lungu,AFEER considera ca este necesara realizarea unei analize de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei- ANRE pentru a identifica daca au existat distorsiuni create in mod voit de catre anumiti participanti la piata de energie- traderi, furnizori, producatori. "Sa nu blamam o intreaga categorie de participanti la piata fara a avea in prealabil toate informatiile. Cerem ANRE sa urgenteze analiza anuntata, sa identifice cauzele si sa anunte public, conform prevederilor legale, daca au existat care, prin comportamentul lor, au creat distorsiuni in piata", a mai spus Ion Lungu.AFEER apreciaza ca este necesar sa se analizeze motivele pentru care in PZU oferta este, in multe intervale orare, cu 1500-2000 MW sub cerere desi exista resurse care acopera consumul in piata de echilibrare.In aceasta perioada, furnizorii si traderii de energie resimt din plin cresterile de preturi la energie pe bursa. Un mare trader si furnizor de energie electrica si-a solicitat insolventa si alti participanti la piata energiei sunt intr-o situatie dificila. Este semnificativ si faptul ca de cele mai multe ori, atunci cand un furnizor devine incapabil sa isi achite obligatiile, se creaza disfunctionalitati in lant si au de suferit si alti participanti la piata, sustine Lungu.Potrivit AFEER, unul dintre motivele care au dus la actuala situatie din piata il reprezinta diferentele dintre reglementarile din piata angro de energie, foarte rigida, si cea en-detail, foarte flexibila. "Din punctul nostru de vedere, piata en-detail este cea mai competitiva zona din economia romaneasca. Este o piata concurentiala, solida. Este esential sa se mentina aceste standarde ridicate de competitivitate, sa se asigure predictibilitatea si stabilitatea cadrului legal¬, a evidentiat Dl Lungu, exemplificand ca in cele mai multe cazuri, la licitatii exista mai multe oferte, castigatorul fiind desemnat la diferente de sub un leu fata de urmatorul clasat. "Totul se intampla pe fondul unor marje foarte scazute in domeniul furnizarii de energie. Constatam o competitie foarte dura in domeniu; lupta se duce la fiecare leu, iar la finalul zilei nu mai ai de unde sa-ti mentii marjele", spune reprezentantul AFEER.In acelasi timp, pe piata angro de energie toate produsele care se tranzactioneaza sunt standardizate, fapt ce a incurajat o migrare a furnizorilor pe piata spot (PZU) si pe piata de echilibrare (PE), doua piete care au inregistrat volume foarte mari de tranzactionare in aceasta perioada.In acest context, AFEER prezinta propunerile sale autoritatilor.Pe termen scurt, Asociatia solicita reintroducerea urgenta a contractelor flexibile pe PCCB- LE, care va avea ca rezultat imediat o optimizare vizibila a pietei angro.Pe termen lung, AFEER propune:AFEER este o organizatie profesionala non profit, independenta si neguvernamentala, infiintata la sfarsitul anului 2006 si care cuprinde, in prezent, un numar de 47 de membri, furnizori licentiati si activi pe piata de energie electrica din Romania, furnizori al caror portofoliu de clienti acopera peste 90% din consumul de energie al tarii.Citeste pe aceeasi tema si: