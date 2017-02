ACUE: Cresterea masiva a preturilor energiei ar putea afecta alimentarea consumatorilor

Federatia Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE) sustine, printr-un comunicat de presa, ca neonorarea contractelor coroborata cu o crestere masiva a preturilor energiei electrice tranzactionate pe Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU) si Piata de Echilibrare (PE) este de natura sa afecteze alimentarea cu energie electrica a consumatorilor casnici si a celor non-casnici beneficiari ai serviciului universal."Membrii ACUE vor lua toate masurile pentru diminuarea impactului asupra consumatorilor, generat de situatia actuala, si apreciaza ca sunt necesare actiuni urgente pentru identificarea unor masuri de prevenire a repetarii unor situatii similare astfel incat consumatorii sa poata sa beneficieze in continuare de energie la preturi rezonabile si predictibile", se arata in comunicat.Potrivit acestuia, majorarile excesive si repetate ale preturilor energiei electrice tranzactionate pe pietele centralizate, precum si numeroasele notificari de denuntare a contractelor de furnizare incheiate prin platformele centralizate afecteaza atat operatorii dedistributie, cat si furnizorii de ultima instanta. De aceea, membrii ACUE considera ca analiza autoritatilor cu privire la modul de functionare a pietelor de energie electrica trebuie derulata cu celeritate si trebuie sa includa, pe langa tranzactiile realizate pe acestea, si o analiza a capacitatilor de productie disponibile, precum si privind activitatea furnizorilor care au denuntat contracte in aceasta perioada.Infiintata in mai 2012, Federatia ACUE are 30 de membri, printre care se numara grupuri puternice din domeniul energetic, respectiv E.ON Romania, ENGIE Romania, Distrigaz Sud Retele, ENEL Romania, CEZ Romania, C.N.T.E.E. Transelectrica SA, Societatea Energetica Electrica SA, Electrica Furnizare, WIEE, WIROM GAS, GAZ EST, cu un numar total de circa 27.000 de angajati si cu o cifra de afaceri anuala de peste 5,5 miliarde de Euro.