Secretar de stat in Ministerul Energiei sustine ca a cerut ANRE ca explozia preturilor la energie pe bursa sa nu se regaseasca in facturile platite de populatie

La intalnire au participat ministrul Economiei, Alexandru Petrescu, Presedintele ANRE, Niculae Havrilet, precum si Directorul General OPCOM, Victor Ionescu.In cadrul sedintei s-a discutat despre momentul actual din piata de energie electrica, marcata de cresterea preturilor la niveluri record, cat si despre ancheta initiata de ANRE si Consiliul Concurentei.Secretarul de Stat Robert Tudorache a considerat oportuna elaborarea, in scurt timp, a unui raport, care sa cuprinda primele concluzii ale anchetei pentru ca toate institutiile responsabile sa poata implementa politici adecvate pentru restabilirea normalitatii pe piata de energie din Romania, dar si pentru evitarea in viitor a unor episoade similare."Sustin transparentizarea numelor tuturor companiilor care au avut in aceasta perioada un comportament incorect in piata, daca analiza ANRE si a Consiliului Concurentei indica cert astfel de practici. In cazul in care printre acestea se vor regasi inclusiv entitati aflate in coordonarea Ministerului Energiei vom lua toate masurile legale care se impun", a mai spus Tudorache."Sistemul Energetic National si-a dovedit eficienta in aceasta perioada, acoperind atat cererea interna cat si solicitarile la export, Romania fiind un factor de stabilitate in regiune. Europa a traversat o perioada dificila resimtita pe toate bursele de energie, state precum Italia, Belgia, Bulgaria apeland la masuri de salvgardare care au mers pana la sistarea temporara a exporturilor. Autoritatile romane au avut o atitudine preventiva creand cadrul legal pentru aplicarea unor masuri similare in caz de necesitate. Din fericire, Romania nu s-a gasit in situatia in care sa aplice astfel de masuri limitative", mai sustine Robert Tudorache.Potrivit unui comunicat al bursei OPCOM, Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei a solicitat o analiza a comportamentului participantilor la PZU, analiza si concluziile urmand a fi transmise pana la data de 15 februarie 2017.