Ministerul Energiei: Romania nu inregistreaza probleme in asigurarea necesarului de energie din productia interna

Ministerul Energiei precizeaza ca importul de energie electrica din data de 13 februarie 2017 inregistrat in intervalul 9 s-a realizat prin intermediul pietei pentru ziua urmatoare, cuplata cu pietele din Ungaria, Cehia si Slovacia. Mecanismul care sta la baza functionarii pietei cuplate este bunastarea sociala a consumatorilor finali. Acestia trebuie sa aiba acces la cea mai ieftina energie disponibila. Astfel, energia vanduta in Romania se situa la un pret mai mare decat energia provenita din cuplare (circa 74 euro/MWh- pret Romania, fata de 71 euro/MWh- pret pe piata zilei urmatoare cuplate), mai arata Ministerul Energiei."Ca atare, importul realizat in acest interval orar a fost unul in interesul consumatorului final din Romania. Reamintim cu aceasta ocazie ca inclusiv in momentele de varf de iarna in care Romania a inregistrat consumuri istorice de energie, tara noastra a produs circa 10.000-11.000 MW, asigurand nu doar necesarul intern, ci si cantitati pentru export (circa 1.000-1.500 MW), Romania fiind un factor de echilibru in regiune", a mai precizat Ministerul Energiei.Agerpres a transmis luni dimineata ca productia nationala de energie electrica nu mai poate acoperi consumul tarii luni, astfel ca Romania este nevoita sa importe mai multa energie. Astfel, la ora 10:00, consumul era de 9.120 de MW, iar productia totaliza 8.654 de MW. Soldul import-export era pozitiv, adica importurile sunt mai mari decat exporturile, deferenta fiind de 475 de MW, a mai aratat Agerpres.