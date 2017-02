Profitul Transelectrica a scazut cu 20,6% in 2016

Investitii reduse



Rezultatul financiar net inregistrat in perioada ianuariedecembrie 2016 a fost negativ in valoare de 17 mil lei, pe fondul diminuarii veniturilor nete financiare primite de la filiale (in principal OPCOM si TELETRANS), se mai precizeaza in raport.De asemenea, veniturile realizate in anul 2016 au inregistrat o scadere de 8,77% comparativ cu anul anterior (2.723 mil lei in 2016 de la 2.985 mil lei in 2015).Potrivit raportului, segmentul activitatilor cu profit permis a inregistrat o scadere a veniturilor de 10,00% (1.260 mil lei in 2016 de la 1.400 mil lei in 2015), determinata de diminuarea tarifelor medii pentru serviciul de transport incepand cu data de 01 iulie 2016, in conditiile cresterii consumului de energie electrica.Veniturile din alocarea capacitatii de interconexiune au inregistrat o scadere de 19,51% fata de valoarea realizata in 2015 (82 mil lei in 2016 de la 102 mil lei in 2015).Incepand cu anul 2016, pe granitele cu Ungaria si Bulgaria a fost implementat principiul UIOSI, conform caruia participantii care nu folosesc capacitatea castigata la licitatiile anuale si lunare sunt remunerati pentru capacitatea neutilizata prin mecanisme de piata.Piata de alocare a capacitatilor de interconexiune este fluctuanta, preturile evoluand in functie de cererea si necesitatea participantilor la piata de energie electrica de a achizitiona capacitate de interconexiune.De asemenea, cheltuielile totale operationale (inclusiv amortizarea) realizate in anul 2016 au scazut cu 7,02% comparativ cu perioada similara a anului anterior (2.358 mil lei de la 2.536 mil lei). Pe segmentul activitatilor cu profit permis, cheltuielile (fara amortizare) au inregistrat o crestere de 0,46% (660 mil lei de la 657 mil lei in 2015).Valoarea investitiilor a fost in scadere cu aproape 20%. Astfel, achizitiile de imobilizari corporale si necorporale in anul 2016 sunt in valoare de 171,3 mil lei comparativ cu anul 2015 cand achizitiile au fost in suma de 243,1 mil lei.Prin Decizia nr.1251/27.07.2016 ANRE a aprobat Planul de dezvoltare a retelei electrice de transport (RET) pe 10 ani (2015-2025). Valoarea totala a investitiilor planificate pe orizontul Planului de dezvoltare RET este estimata la circa 5 miliarde de lei. Valoarea mentionata nu include investitiile de racordare la RET a noilor utilizatori, finantarea acestor investitii fiind asigurata prin tariful de racordare platit de utilizatorul racordat.