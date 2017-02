Profitul Nuclearelectrica a scazut cu 27% in 2016

Potrivit acestuia, in semestrul I al anului 2016, Nuclearectrica a decis realizarea unor lucrari complexe si investitii la Unitatea 1 de la Cernavoda, care se realizeaza o singura data pe durata initiala de viata a unei unitati nucleare si al caror rezultat estimat este cel putin o mentinere a factorului de capacitate ridicat si o crestere a productiei pe termen mediu intre 1,5-2%. Analiza premergatoare a acestor investitii a avut in vedere mentinerea si chiar cresterea capacitatii de productie in contextul pretului scazut la energie la nivelul anului 2016. Pentru realizarea lucrarilor aferente acestor investitii, durata opririi planificate a Unitatii 1 CNE Cernavoda a fost extinsa de la durata normala de aproximativ 30 de zile la 50 de zile, ceea ce a determinat scaderea cu 3% a cantitatii de energie vanduta si implicit scaderea veniturilor aferente cu 3%. Scaderea cu 3% a veniturilor din vanzarea energiei electrice, pe fondul opririi planificate extinse, coroborat cu scaderea tarifului de transport (Tg) a energiei electrice conform ordinelor ANRE, au determinat o scadere a veniturilor din exploatare cu 6% fata de anul 2015. Chiar si in acest context, profitul din exploatare aferent anului 2016 este de 158.027 mii lei, la un nivel similar celui inregistrat in anul 2015 (160.139 mii lei), inregistrand o scadere de doar 1%.In raport se mai arata ca in perioada urmatoare sunt asteptate decizii din partea autoritatilor competente (Ministerul Energiei, Guvernul Romaniei), precum si din partea Adunarii Generale a Actionarilor SNN care sa conduca la formalizarea continuarii procesului de negociere cu chinezii de la China General Nuclear Power Corporation pentru proiectul reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda. Ultimul termen pentru negocieri a expirat pe data de 20 decembrie 2016. Pe data de 31 ianuarie 2017, Comisia de negociere a avizat propunerea de continuare a negocierilor asupra Documentelor Investitiei, pana la data de 30 iunie 2017, insa este necesar si mandat din partea Comisiei Interministeriale, Guvernului Romaniei si respectiv Adunarii Generale a Actionarilor SNN cu privire la continuarea negocierilor.Conducerea Nuclearelectrica a fost criticata anul trecut de Fondul Proprietatea, in calitate de actionar minoritar, pentru reducerea profitabilitatea companiei. "Valoarea de piata a companiei a scazut cu aproximativ 60% de la listarea sa in 2013, ceea ce inseamna pierderi cumulate de peste 2 miliarde de lei (453 milioane de euro) suportate de actionarii Nuclearelectrica, din care 1,68 miliarde de lei (373 milioane de euro) reprezinta pierderile suportate de Ministerul Energiei, in calitate de actionar majoritar al companiei", se arata intr-un comunicat al Fondului Proprietatea, transmis in noiembrie 2016.