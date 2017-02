E.ON: Gazele pentru consumatorii casnici s-ar putea scumpi de la 1 aprilie cu peste 10% / ANRE: Legea prevede liberalizarea preturilor, dar cresterile vor fi mai mici de 10%

Niculae Havrilet sustine ca preturile ar putea creste, dar sub 10%, in functie de evolutia pretului la gazele din productia interna, care ar putea ajunge la 68-72 lei/MWh fata de 60 lei/MWh cat este acum.Guvernul a modificat prin OUG 64/2016, Legea energiei 123/2012, astfel incat de la 1 aprilie 2017 vor fi eliminate restrictiile legislative privind exporturile de gaze. Tot de atunci, va fi eliminat calendarul de liberalizare a preturilor la gazele din productia interna pentru consumatorii casnici si producatorii de energie termica. In lipsa unui calendar, preturile vor fi liberalizate, situatie in care Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) nu mai poate interveni in cazul consumatorilor casnici.Cea mai mare problema este ca autoritatile romane nu au definit nici pana acum ce inseamna un consumator vulnerabil, asa cum prevede reglementarile europene, pentru ca acesta sa fie protejat de preturi pe care nu le pot suporta. In mod inexplicabil, Ministerul Finantelor si Ministerul Muncii nu au reusit sa stabileasca ce inseamna consumator vulnerabil pana acum, chiar daca mai sunt doar doua luni si jumatate pana la liberalizare.Seful E.ON cere interventia statului in cazul acestor preturi. "Daca ne uitam la evolutia preturilor din piata de acum, vedem ca este nevoie de scumpiri semnificative. Pe termen scurt, daca Guvernul sau ANRE vor sa pastreze preturile pentru consumatorii finali, este nevoie de interventii", a spus seful E.ON Romania. Insa, legislatia nu prevede posibilitatea acestor interventii. In plus, chiar daca autoritatile ar forta legislatia nationala si ar impune un anumit pret la gaze pentru cosumatorii casnici, s-ar ajunge la incalcarea prevederilor europene. De altfel, OUG 64/2016 a fost eloborata tocmai pentru a scoate Romania din procedura de infringement cauzata de restrictiile impuse de autoritati asupra pietei.Acea ordonanta mai prevede eliminarea de la 1 aprilie a restrictiilor legislative privind exporturile de gaze.