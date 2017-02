ANRE: Compania Black Sea Oil & Gas va incepe productia de gaze naturale in Marea Neagra incepe anul viitor

Compania Black Sea Oil & Gas va incepe productia de gaze in Marea Neagra la mijlocul anului viitor, moment in care Romania va deveni si exportator de gaze, a declarat, miercuri, Niculae Havrilet, presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), potrivit Agerpres"De anul viitor, o noua sursa de gaze naturale importanta, de 4 miliarde de metri cubi pe an, va intra in activitate, este vorba de structura gazelor descoperite in Marea Neagra. Operatorii si investitorii din zona respectiva ne-au prezentat ca, incepand cu anul viitor, la 1 iulie, va intra in productie o structura noua. Deci practic, din momentul acela, Romania va deveni si exportator, pentru ca aceasta structura aduce un plus de gaze fata de solicitarile normale din Romania", a spus Havrilet.El a precizat ca este vorba despre compania Black Sea Oil & Gas, care a concesionat doua perimetre petrolifere pe platforma continentala romaneasca a Marii Negre: Midia si Pelican.Potrivit lui Havrilet, in primul an, productia va fi de un miliard de metri cubi de gaze si va creste treptat in urmatorii ani pana la 4 miliarde de metri cubi pe an."Pentru primul an, productia va fi de un miliard de metri cubi, urmand ca in urmatorii ani sa creasca etapizat pana la 4 miliarde de metri cubi pe an, fata de un consum de 12 miliarde in acest an si de un import in conditii normale intre 500 si 600 de milioane de metri cubi pe an. Practic, cu aportul din primul an nu va mai fi nevoie de import, ci, mai mult, va trebui sa cream conditii pentru exportul gazelor, pentru ca acest investitor sa aiba posibilitatea de a-si recupera investitia", a mai spus Havrilet.Black Sea Oil & Gas (BSOG), detinuta integral de Carlyle International Energy Partners, este o companie independenta de petrol si gaze cu sediul in Romania care desfasoara operatiuni de explorare, dezvoltare si exploatare a resurselor conventionale de titei si gaze naturale, potrivit unui comunicat de presa al companiei, remis AGERPRES in noiembrie 2016.