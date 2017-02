OMV Petrom a obtinut un profit de un miliard lei in 2016

Cauza acestei scaderi este reducerea veniturilor din vanzarile de produse petroliere, din cauza unui declin suplimentar al pretului la titei si a cantitatilor vandute usor mai reduse, precum si din cauza vanzarilor mai mici de gaze naturale. Aceste efecte negative au fost partial contrabalansate de vanzarile mai mari de electricitate. Vanzarile din Downstream Oil au reprezentat 72% din totalul vanzarilor consolidate, in timp ce vanzarile din Downstream Gas au reprezentat 25%, iar cele din Upstream aproximativ 3%, se mai arata in raport.Investitiile au scazut la valoarea de 2,57 miliarde lei fata de 3,9 miliarde lei in 2015, influentate in principal de o reducere substantiala in segmentul Upstream.Directoratul propune un dividend de 0,015 lei/actiune, propunere ce va fi supusa aprobarii Consiliului de Supraveghere si Adunarii Generale a Actionarilor."In 2016, mediul de piata a ramas volatil si dificil, fapt concretizat in scaderea valorii EBIT CCA excluzand elementele speciale, anuland, astfel, beneficiile obtinute prin continuarea managementului strict al costurilor. La nivel de Grup, s-au realizat economii de costuri de aproximativ 500 mil lei. In Upstream, am continuat reducerea costurilor de productie, ceea ce a compensat impactul declinului productiei, dar nu a reusit sa neutralizeze in intregime efectul scaderii preturilor. In pofida reducerii in continuare a investitiilor, am reusit sa limitam declinul productiei zilnice la doar 2,5% comparativ cu 2015, cu mult sub limita maxima a estimarii noastre. EBIT CCA excluzand elementele speciale din Downstream a scazut cu 4% fata de 2015, ca efect al scaderii rezultatului segmentului Downstream Oil, partial compensat de rezultatul imbunatatit al segmentului Downstream Gas. Cu toate acestea, contributia Downstream la rezultatele Grupului a crescut semnificativ fata de 2015, ceea ce dovedeste beneficiile modelului nostru de business integrat. Pe baza rezultatelor preliminare si a fluxului solid de trezorerie extins obtinute in 2016, Directoratul propune un dividend de 0,015 lei/actiune pentru anul financiar 2016. Propunerea finala privind dividendul, care va fi supusa aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor din aprilie 2017, va face subiectul aprobarii de catre Consiliul de Supraveghere", a declarat Mariana Gheorghe, CEO al OMV Petrom.