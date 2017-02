Rompetrol Rafiare a obtinut un profit net consolidat de 49,8 milioane dolari

"Rezultatele operationale marcate de recorduri istorice ale rafinariilor Petromidia si Vega au fost realizate in urma programelor sustinute de modernizare a instalatiilor de productie, precum si a celor de optimizare a proceselor industriale si de reducere a costurilor de operare. In 2016, rafinaria Petromidia a inregistrat un nivel istoric de materie prima prelucrata, de 5,4 milioane tone pe an, in conditiile imbunatatirii indicelului de intensitate energetica si a reducerii costurilor de procesare la cel mai mic nivel din ultimii 10 ani, de 16,7 dolari pe tona. De asemenea, rafinaria Vega a produs cea mai mare cantitate anuala de bitum de 91.000 tone, fiind unicul producator din tara. Performantele constante ale Rompetrol Rafinare au fost realizate in urma investitiilor sustinute de KMG International si unicul sau actionar, compania nationala de petrol si gaze din Kazakhstan, KazMunayGas, care s-au ridicat la 1,4 miliarde USD incepand din anul 2007, momentul preluarii", a declarat directorul general al Rompetrol Rafinare, Yedil Utekov.In 2016, cantitatea de materie prima procesata de rafinaria Petromidia s-a ridicat la 15.700 tone pe zi, in crestere cu 9% comparativ cu anul 2015. Productia de benzina auto a crescut la 1,25 milioane de tone, in timp ce productia de motorina s-a ridicat la 2,52 milioane de tone in 2016, marcand astfel recorduri istorice de productie pentru aceste categorii de produse. De asemenea, productia de propilena a atins nivelul anual record de 125.000 tone in 2016, iar cantitatea produsa de MTBE (metil tert butil eter), substanta utilizata in productia de benzina, a fost cea mai mare atinsa in istoria rafinariei Petromidia (41.000 tone). Cantitatea de petrol reactor produsa de rafinaria Petromidia a atins, totodata, un nivel record in 2016, de 237 mii de tone. Pierderile tehnologice au fost reduse la 0,91% wt in 2016, Indexul de Intensitate Energetica a atins nivelul de 97,9%, iar disponibilitatea mecanica a crescut la 96,9%.Rompetrol Rafinare SA a exportat in 2016, prin diviziile de rafinare si petrochimie, o cantitate totala de produse de 2,5 milioane tone, in crestere cu 3,7% comparativ cu anul 2015, in principal catre partenerii din regiunea Marii Negre. Compania este cel mai mare exportator de produse petroliere al Romaniei si al doilea exportator la nivel national.Profitul net consolidat realizat de Rompetrol Rafinare in anul 2016 a atins nivelul de 49,8 milioane USD, indicatorul fiind influentat negativ de evolutia cotatiilor internationale pentru produsele petroliere, marcand astfel o scadere cu 23%.La bugetul de stat a platit peste 1,277 miliarde USD pentru anul 2016, iar valoarea contributiei la bugetul de stat a depasind valoarea de 12,5 miliarde USD in perioada 2007 ¬ 2016.Actionarul majoritar al companiei Rompetrol Rafinare SA este grupul KMG International, Statul roman avand 44,69% din actiuni.