Guvernul a actualizat programul de iarna in sectorul energetic

Guvernul a adoptat joi, la propunerea Ministerului Energiei, o Hotarare de Guvern prin care o cantitate suplimentara de apa din lacurile de acumulare ale hidrocentralelor va fi folosita pentru producerea de energie electrica. Astfel, prin aceasta Hotarare, volumul de apa din lacurile de acumulare care poate fi folosit la producerea energiei electrice creste de la 25,8%, la 28,4%, se arata intr-un comunicat al ministerului.Masura vine ca urmare a diminuarii rezervelor de apa din lacurile de acumulare, cauzata de consumurile-record inregistrate in cursul lunii ianuarie 2017."Dupa un varf de consum de energie electrica precum cel din luna ianuarie, am considerat firesc sa actualizam programul de iarna, strict ca o masura preventiva si de siguranta a sistemului pe tot parcursul sezonului rece. Datele la zi, pe care le-am analizat in Comandamentul saptamanal iarna, confirma stabilitatea sistemului energetic, atat in Romania, cat si in Europa, tara noastra reusind sa acopere integral consumul intern dar si sa contribuie la stabilitatea in regiune", a afirmat Robert Tudorache, Secretar de Stat in Ministerul Energiei.De asemenea, Hotararea de Guvern adoptata astazi, prevede ca trei producatori de energie electrica si termica sa isi asigure stocuri de pacura pana la 31 martie 2017, fata de 15 februarie 2017, cum era prevazut in Programul de iarna 2016-2017. Cei trei producatori (Electrocentrale Galati, Electrocentrale Bucuresti si Veolia Energie Prahova) vor folosi pacura pentru producerea energiei doar in cazul in care Operatorul sistemului national de transport al gazelor naturale considera necesar.