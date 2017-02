Localitatile Borsec si Sucevita au fost atestate ca stațiuni turistice

Localitatile Borsec (judetul Harghita) si Sucevita (judetul Suceava) au fost atestate ca statiuni turistice de interes national, potrivit unei hotarari adoptate de Guvern in sedinta de joi, se arata intr-un comunicat de presa.De asemenea, un numar de 10 localitati sau zone componente ale unor localitati au primit atestare ca statiuni turistice de interes local: Baia de Fier - judetul Gorj, Boghis - judetul Salaj, Colibita - judetul Bistrita-Nasaud, Moisei - judetul Maramures, Negresti Oas - judetul Satu Mare, Pojorata - judetul Suceava, Sangeorgiu de Mures - judetul Mures, zona Baile Banffy- municipiul Toplita, judetul Harghita, zona Baile Ocna Dej- municipiul Dej, judetul Cluj, zona Moinesti-Bai - municipiul Moinesti, judetul Bacau.Prin promovarea ca statiuni turistice de interes national sau local, aceste localitati vor avea sanse mari in atragerea de finantari nerambursabile, in conditiile in care unele programe de finantare impun existenta atestarii ca statiune turistica.Dupa completarile facute astazi, in total sunt atestate ca statiuni turistice de interes national 43 de localitati, iar 57 de localitati au primit atestatul de statiuni turistice de interes local.