ANRE a retras licentele furnizorilor de energie Arelco Energy SRL si Arelco Power SRL 

"Prin scrisoarea inregistrata la ANRE cu nr. 5522/27.01.2017, administratorul societatii ARELCO POWER SRL a notificat ca aceasta se afla in incapacitate obiectiva de livrare a energiei electrice catre consumatorii finali, date fiind conditiile si evolutiile pe piata energiei electrice si a solicitat ca ANRE sa asigure preluarea de catre furnizorii de ultima instanta a locurilor de consum ale clientilor sai finali, prin aplicarea prevederilor din Regulamentul de preluare de catre furnizorii de ultima instanta a locurilor de consum ale clientilor finali care nu au asigurata furnizarea energiei electrice din nicio alta sursa, aprobat cu Ordinul ANRE nr. 17/2015. Societatea ARELCO POWER SRL detine Licenta nr. 1014 pentru activitatea de furnizare a energie electrica, acordata prin Decizia ANRE nr. 1527/10.06.2011,cu modificarile ulterioare, care mai este valabila pana la data de 16.06.2021.Prin scrisoarea inregistrata la ANRE cu nr. 5521/27.01.2017, administratorul societatii ARELCO ENERGY SRL a notificat ca aceasta se afla in incapacitate obiectiva de livrare a energiei electrice catre consumatorii finali, date fiind conditiile si evolutiile pe piata energiei electrice si a solicitat ca ANRE sa asigure preluarea de catre furnizorii de ultima instanta a locurilor de consum ale clientilor sai finali, prin aplicarea prevederilor din acelasi Regulament. Societatea ARELCO ENERGY SRL detine Licenta nr. 1811 pentru activitatea de furnizare a energie electrica, acordata prin Decizia ANRE nr. 1603/17.07.2015, cu modificarile ulterioare, care mai este valabila pana la data de 17.07.2020", precizeaza ANRE.Luand in considerare scrisorile primite la ANRE de la societatile ARELCO POWER SRL si ARELCO ENERGY SRL in zilele de 27 si 30 ianuarie 2017, directiile generale de specialitate din cadrul ANRE au constatat ca nu sunt indeplinite conditiile legale/contractuale pentru incetarea contractelor de furnizare incheiate de aceste societati cu clientii finali, pentru a fi posibila preluarea clientilor finali respectivi de catre furnizori de ultima instanta.ANRE a coonstatat incapacitatea societatilor mentionate de a continua activitatea de furnizare a energiei electrice la clientii sai finali, declarata de acestea in scrisorile adresate la ANRE. De asemenea, a constatat incalcarea unor clauze din contractele de furnizare a energiei electrice incheiate de societatile respective cu clientii lor finali.