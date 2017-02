Profitul Romgaz a scazut cu 14% in 2016

Romgaz a inregistrat in 2016 un profit de 1,02 miliarde lei, cu 14% mai scazut decat in anul precedent, potrivit raportului preliminar privind rezultatele financiare."Pe fondul scaderii volumului de vanzari cu cca. 17% cauzata in principal de cererea scazuta pentru inmagazinare si a competitiei cu gazele din import am reusit sa marim marjele indeplinind promisiunea de profit net de peste 1 mld. lei prin imbunatatirea structurii vanzarilor pe cele doua segmente de piata. Programul de eficientizare a permis, totodata, indeplinirea obiectivului de a nu mai inregistra creante restante noi, intregul volum de vanzari fiind incasat", arata Romgaz in raport.Acesta mai precizeaza ca investitiile totale efectuate in 2016 au fost in valoare de 497,7 milioane lei, mai mici decat cele din anul 2015 (938 milioane lei) ca urmare a diminuarii investitiilor programate in explorarea de suprafata, scaderii investitiilor in asocieri si amanarii unor lucrari generate de dificultatile intampinate in activitatea de pregatire (obtinere terenuri, avize, acorduri, autorizatii) si modificarilor legislatiei achizitiilor publice.In anul 2016, Romgaz estimeaza o cifra de afaceri in valoare de 3,41 miliarde lei, comparativ cu 4,05 miliarde lei realizata in anul 2015, in scadere cu 15,8% fata de anul anterior, fiind afectata semnificativ de conditiile meteorologice, diminuarea drastica a cererii de gaze in sectoarele cheie, competitia cu sursa din import, cadrul fiscal nefavorabil competitiei pe piata gazelor naturale.