Black Sea Oil & Gas a descoperit in Marea Neagra intre 10 si 20 de miliarde de metri cubi de gaze

Acesta estimeaza ca proiectul va produce aproximativ 10% din consumul Romaniei timp de cinci ani."Investitiile totale ale consortiului la aceasta concesiune se ridica in prezent la aproximativ 200 de milioane de dolari SUA. Este dificil sa estimam suma totala care urmeaza sa fie investita pana la punerea in productie, deoarece aceasta ar putea include si investitiile ulterioare ca urmare a unor descoperiri viitoare. Totalul ar putea ajunge, eventual, la 500 de milioane de dolari SUA", a aratat Beacom.El a mai spus ca rezervele totale de gaze depind de rezultatele forajelor viitoare, care s-ar putea putea adauga la resursele deja identificate la zacamintele Ana si Doina, iar in total ar putea varia intre 10 miliarde si 20 miliarde metri cubi."In prezent, Proiectul de Dezvoltare Gaze Midia din sectorul romanesc al Marii Negre se afla in faza de pregatire in vederea aprobarii. Daca BSOG obtine aprobarea la sfarsitul anului 2017, atunci, dupa finalizarea lucrarilor de constructii estimate sa dureze doi ani, punerea in productie a zacamintelor se va realiza in anul 2019", a completat Beacom.El a subliniat insa ca realizarea proiectului depinde de actiunile Guvernului si ale Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE)."Cu toate acestea, in vederea obtinerii aprobarilor necesare, exista o serie de chestiuni in materie de legislatie, care trebuie solutionate de Guvern si de ANRE. Exista posibilitatea ca orice amanare in adoptarea acestor dispozitii legislative sa determine intarzierea sau chiar anularea proiectului", a mai spus oficialul BSOG.Autoritatile intentioneaza de mai multi ani sa modifice legislatia privind redeventele petroliere, care au ramas aceleasi din 2004, de la privatizarea Petrom. Ultimele variante de discutie includeau plata unor redevente diferite pentru perimetrele offshore (maritime). Totodata, ministrul Finantelor, Viorel Stefan, declara la inceputul anului ca se doreste introducerea unui impozit suplimentar de 20% pentru resursele care nu sunt procesate in tara.Declaratiile lui Mark Beacom vin dupa ce, miercuri, presedintele ANRE, Niculae Havrilet afirma ca productia de gaze in Marea Neagra va incepe la mijlocul anului viitor, moment in care Romania va deveni si exportator de gaze.