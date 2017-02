Noua conducere a Ministerului sustine accelerarea negocierilor cu chinezii pentru reactoarele 3 si 4 de la Cernavoda

"Negocierile dureaza de prea mult timp si este momentul sa ne apropiem de o decizie. In perioada urmatoare, noua echipa a ministerului va acorda prioritate mersului negocierilor in vederea obtinerii unui acord pentru dezvoltarea proiectului. Vom initia in cel mai scurt timp un memorandum in Guvern pentru obtinerea mandatului de negociere in relatia cu CGN", a declarat Robert Tudorache, Secretar de Stat in Ministerul Energiei.La randul lor, reprezentantii companiei chineze, condusi de directorul de proiect pentru Romania, au aratat ca sunt mandatati pentru o negociere mai flexibila in anumite puncte, astfel incat discutiile sa fie accelerate.Constructia reactoarelor nucleare 3 si 4 la Centrala Nuclearelectrica Cernavoda, operata de Nuclearelectrica, este proiect de investitii prioritar pentru Romania, aflandu-se in Programul de Guvernare actual.In raportul preliminar privind rezultatele financiare pe 2016,arata ca in perioada urmatoare sunt asteptate decizii din partea autoritatilor competente (Ministerul Energiei, Guvernul Romaniei), precum si din partea Adunarii Generale a Actionarilor SNN care sa conduca la formalizarea continuarii procesului de negociere cu chinezii de la China General Nuclear Power Corporation pentru proiectul reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda. Ultimul termen pentru negocieri a expirat pe data de 20 decembrie 2016. Pe data de 31 ianuarie 2017, Comisia de negociere a avizat propunerea de continuare a negocierilor asupra Documentelor Investitiei, pana la data de 30 iunie 2017, insa este necesar si mandat din partea Comisiei Interministeriale, Guvernului Romaniei si respectiv Adunarii Generale a Actionarilor SNN cu privire la continuarea negocierilor.Conducerea Nuclearelectrica a fost criticata anul trecut de Fondul Proprietatea, in calitate de actionar minoritar, pentru reducerea profitabilitatea companiei. "Valoarea de piata a companiei a scazut cu aproximativ 60% de la listarea sa in 2013, ceea ce inseamna pierderi cumulate de peste 2 miliarde de lei (453 milioane de euro) suportate de actionarii Nuclearelectrica, din care 1,68 miliarde de lei (373 milioane de euro) reprezinta pierderile suportate de Ministerul Energiei, in calitate de actionar majoritar al companiei", se arata intr-un comunicat al Fondului Proprietatea, transmis in noiembrie 2016.