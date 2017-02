Sorin Grindeanu a discutat cu reprezentantii Fondului Proprietatea despre listarea Hidroelectrica

Acesta a precizat ca au discutat si despre situatia managementului de la Hidroelectrica, care este inca interimar. "Suntem inca in situatia de a avea un consiliul interimar si un management interimar. Aceasta este, intr-adevar, o situatia riscanta pentru o companie de o asemenea dimensiune si de o asemenea importanta strategica pentru piata electricitatii din Romania. Guvernul anterior a concluzionat procesul de selectie a noului Consiliu de Administratie al Hidroelectrica, in acord cu principiile guvernantei corporative din companiile de stat. Exista o lista lunga si o lista scurta de candidati, iar unii dintre ei sunt candidati foarte buni, de aceea speram sa avem intr-o luna o decizie din partea Guvernului, care intr-un final sa numeasca noul Consiliu pentru urmatorii patru ani. Acest Consiliu ar trebui apoi sa selecteze conducerea executiva a Hidroelectrica si impreuna sa conduca compania pe viitor si sa termine procesul de listare", a precizat Grzegorz Konieczny."Am mentionat selectarea Consiliului, dar mai este si problema investitiilor secundare in activele companiei, care ar trebui sa fie transferate in afara companiei inainte de listare. Asa ca, daca nu va fi luata o decizie foarte clara si un angajament ferm la cel mai inalt nivel in Guvern pentru listarea Hidroelectrica, devine din ce in ce mai putin probabil ca aceasta listare sa aiba loc inainte de finalul anului", a mai afirmat reprezentantul Fondului Proprietatea.La randul sau, Guvernul precizeaza ca in cadrul intrevederii, reprezentantii Fondului Proprietatea au facut o trecere in revista a progreselor inregistrate in implementarea standardelor de guvernanta corporativa la companiilor listate la bursa si au salutat eforturile autoritatilor romane in scopul imbunatatirii managementului corporativ in companiile cu capital de stat.Premierul Sorin Grindeanu a subliniat ca este preocupat de imbunatatirea managementului companiilor cu capital de stat, atat din perspectiva valorificarii cat mai eficiente a resurselor publice, cat si din cea a contributiei pe care eficientizarea guvernantei corporative o va avea asupra economiei Romaniei. "Increderea investitorilor este un bun indicator pentru sanatatea economiei, iar aplicarea unor principii clare de guvernanta corporativa in companiile de stat va fi un element esential pentru sporirea increderii reprezentantilor mediului de afaceri", a declarat seful Executivului.La intalnire a mai participat consilierul de stat Marius Nica.