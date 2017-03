In ce stadiu se afla un contract de 129 milioane lei, fara TVA: Transelectrica a pus in functiune un tranformator nou care s-a stricat dupa doar cateva zile

La solicitarea HotNews.ro, Transelectrica sustine ca "situatia la care va referiti nu a creat prejudicii pecuniare Companiei si nici nu a pus in pericol siguranta functionarii sistemului energetic (nu a afectat producatorii sau consumatorii de energie electrica)". Transelectrica nu a raspuns la intrebarea "Cine este responsabil de aceasta situatie?". In schimb, sustine ca "in ceea ce priveste masurile ce se vor lua, va comunicam ca avem clauze contractuale ce se vor aplica in aceasta situatie".Potrivit informatiilor HotNews.ro, autotransformatorul a fost pus in functiune, chiar daca nu ar fi fost conform in urma a doua teste de fabrica. Transelectrica neaga acest lucru, spunand ca "autotransformatorul a trecut cu succes testele la fabrica in luna iunie 2016, in conformitate cu procedurile si conditiile contractuale".Punerea in functiune a acestui autotransformator nou este parte din contractul incheiat cu Romelectro. Contractul a fost atribuit pentru "Retehnologizarea statiei electrice 400/220/110/20 kV Bradu (achizitie AT 400 MVA- 400/231 kV, AT 200 MVA -231/110 kV, Trafo 16 MVA - 110/20 kV, echipament primar, echipament secundar, comanda- control, masura, provizorate, lucrari si servicii asociate)". Durata contractului este de 45 de luni din momentul atribuirii.Statia Bradu a fost implicata anul trecut in avaria majora de pe 1 iunie. Reamintim ca o avarie puternica asupra retelei electrice a lasat, pe 1 iunie, fara energie judetele Valcea si Arges, fapt fara precedent din 1977, cand tot sistemul energetic national a cazut. Potrivit unui document obtinut de HotNews.ro, ar fi existat un intreg lant de cauze, totul culminand cu defectarea unui intrerupator din celula LEA 220 Aref in statia 400/220/110 kv Bradu. Totul ar fi pornit de la taraganarea defrisarii vegetatiei pe culoarele de trecere a liniilor electrice. In plus, s-ar fi intarziat cu o luna revizia tehnica. In cele din urma, s-a decis defrisarea pe 1 iunie, fiind deconectata linia de 220 kV Bradu- Aref. In aceeasi zi, cand sa fie repusa in exploatare linia, s-a defectat intrerupatorul. Linia a ramas retrasa din exploatare pentru remediere. In tot acest timp, energie electrica din hidrocentralele de pe raurile Arges si Olt nu a mai putut fi evacuata prin sistemul de transport, la tensiunea de 220 kV, fiind astfel supraincarcata reteaua de 110 kV. Asa s-a ajuns la avaria care a afectat judetele Arges si Valcea. Transelectrica a spus atunci ca statia 400/220/110/20 kV Bradu se afla in curs de retehnologizare. Potrivit Transelectrica, pe perioada desfasurarii lucrarilor de investitie din statiile electrice apare inevitabil si o crestere a riscului aparitiei unor intreruperi in alimentarea cu energie electrica (o reducere a sigurantei in functionare a zonei respective), deoarece desfasurarea lucrarilor impun scoaterea din functiune a unor parti a instalatiilor existente pentru a putea face loc noilor instalatii. Romelectro este o firma care castiga frecvent contracte mari de retehnologizare cu principalele companii energetice de stat. In noiembrie 2016, a castigat un contract de 320 milioane de euro cu Romgaz, alaturi de o firma spaniola cercetata intr-un caz de coruptie, pentru construirea unei centrale termoelectrice noi, cu ciclu combinat cu turbine cu gaze, la Iernut.