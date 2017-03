Apel al asociatiei PATRES catre Sorin Grindeanu: Nu sacrificati producatorii mici si mijlocii de energie regenerabila

"Demersul PATRES, ce se constituie intr-un apel de forta majora adresat premierului Romaniei, Dl Sorin Grindeanu, este sustinut de peste 200 de investitori din sectorul regenerabilelor, membri ai organizatiei patronale si nu numai, care solicita Guvernului adoptarea OUG cu pastrarea elementelor pozitive, dar cu unele modificari care sa urmareasca si cresterea veniturilor producatorilor neintegrati si care sa limiteze distorsiunea generalizata in piata de energie si certificate verzi", se arata intr-un comunicat al asociatiei.Potrivit acestuia, PATRES a solicitat, in repetate randuri, Ministerului Energiei sa revina asupra modificarilor aduse la Legea 220, astfel ca forma finala a OUG sa contina solutii echitabile pentru toti producatorii din sectorul regenerabilelor. Acest lucru nu s-a intamplat, propunerea de OUG fiind deja pe circuitul de avizare, urmand sa fie inaintata in scurt timp Guvernului spre aprobare."Desi exista o serie de aspecte pozitive in proiectul de OUG, cum ar fi prelungirea duratei de viata a certificatelor verzi si cresterea marginala a numarului de certificate absorbite anual, mecanismul propus avantajeaza masiv producatorii integrati si nu aduce lichiditate suplimentara celorlalti producatori. De altfel, in conditiile in care certificatele verzi nu mai expira, supraoferta va creste an de an, dezechilibrul cerere si oferta devine din ce in ce mai mare, fapt ce va conduce la o presiune din ce in ce mai mare din partea furnizorilor asupra producatorilor pentru a le cumpara certificatele verzi. Asistam la un fenomen de amploare pe piata de energie si de certificate verzi care permite si amplifica distorsiuni de nesuportat pentru producatori si furnizori. Se vehiculeaza in piata discounturi uriase, o treime din valoare unui certificat verde, jumatate din valoare, chiar si mai mult in cazul certificatelor care expira, pentru ca ele sa fie achizitionate de catre furnizori, fenomenul fiind generalizat", a declarat Viorel Lefter, Presedinte PATRES.Pana la finalul anului 2016, conform datelor publice ale OPCOM, au fost incheiate deja contracte de vanzare - cumparare certificate verzi pe piata contractelor bilaterale - PCCBCV (majoritatea cu cantitati variabile) pentru perioada 2016- 2031, totalizand o cantitate maxima de 236.329.013 certificate verzi (CV), din care 209.392.729 CV au fost contractate doar in lunile noiembrie si decembrie 2016. Exact perioada de consultare publica a draftului de OUG! Intrucat pentru acoperirea in totalitate a cotei pe urmatorii 15 ani sunt necesare 223.652.100 CV, este mai mult decat evident ca piata anonima nu va functiona niciodata fara masuri de constrangere pentru furnizori, intrucat deja s-au contractat bilateral mai multe certificate fata de necesar, sustine Asociatia.Aceasta considera ca prin pastrarea acestor contracte, fara masuri de constrangere asupra furnizorilor cu privire la participarea pe piata anonima, se va stimula si va amplifica distorsiunea din piata.In aceste conditii, PATRES propune introducerea unui amendament in OUG: Operatorii economici vor achizitiona anual cat si trimestrial minim o cota procentuala, stabilita prin hotarare a Guvernului din cantitatea necesara de certificate verzi pentru indeplinirea cotei obligatorii doar prin intermediul pietei anonime spot de certificate verzi. Pentru anii 2017 si 2018 cota minima se stabileste la un nivel de 50%. Pentru anii ulteriori cota se stabileste prin hotarare a Guvernului si nu poate fi mai mica fata de cea stabilita pentru 2017 si 2018.Prin introducerea acestui amendament, furnizorii vor fi obligati ca minim 50% din cantitatea necesara de certificate verzi sa fie achizitionata din piata spot, fara alte costuri din partea producatorilor."O astfel de masura va limita in mod cert distorsiunile, va fluidiza piata de certificate verzi si va egala sansele de vanzare ale producatorilor (integrati sau neintegrati) pe piata anonima. Totodata, va conduce la preturi corecte pe piata en-gros de energie, iar producatorii nu vor mai fi obligati de furnizori (cel putin pentru 50% din cantitatea de certificate verzi necesara) sa acorde discounturi masive, fie sub forma unui pret redus al energiei, fie sub alte forme", a spus presedintele PATRES.In momentul de fata, din PATRES fac parte 94 producatori de energie din tot spectrul regenerabilelor, cumuland o putere instalata de peste 800 MW, cu investitii in sectorul energetic din Romania de aproximativ 1,2 miliarde de euro.