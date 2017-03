Ministerul Energiei a infiintat un departament special pentru proiectul gazoductului BRUA, care a emis autorizatie de construire

Ministerul Energiei a emis pe 27 februarie autorizatia de construire pentru gazoductul BRUA, un nou coridor european de transport al gazelor naturale care va interconecta Bulgaria, Romania, Ungaria si Austria, se arata intr-un comunicat de presa. Pentru a putea emite autorizatia, Ministerul Energiei a infiintat un departament special care sa se ocupe de proiectul BRUA."ProiectuL BRUA era in blocaj la preluarea mandatului, deoarece nu se putea emite autorizatia de construire, Romania riscand atat intarzierea lucrarilor, cat si finantarea europena de aproape 180 de milioane de euro. Cauza acestei situatii era faptul ca dubla calitate a ministerului in proiect, respectiv de emitent al autorizatiei, dar si de autoritate de verificare a legalitatii acesteia, era gestionata de acelasi compartiment, aspect ce contravenea legii. Am indreptat aceasta situatie infiintand o structura dedicata proiectului BRUA si am accelerat procesul de autorizare, calendarul implementarii proiectului fiind respectat", a declarat Toma Petcu, ministrul Energiei.Autorizatia reprezinta etapa premergatoare inceperii lucrarilor pe teritoriul tarii noastre.Lucrarile la interconectorul BRUA se vor desfasura pe teritoriul a 11 judete din tara, termenul de finalizare al Fazei I fiind, conform calendarului, anul 2019. Noul gazoduct va avea o lungime totala de 550 km si o capacitate maxima de 1,5 miliarde de mc/anual spre Bulgaria si 4,4 miliarde de mc/anual spre Ungaria."Cel mai mare beneficiu prin constructia BRUA este ca Romania isi diversifica sursele de aprovizionare cu gaze. Pe de alta parte, un numar mai mare de furnizori creste puterea de negociere a tarii noastre pentru obtinerea unor preturi cat mai bune pentru consumatori. Odata pus in functiune, BRUA va putea fi si un debuseu pentru rezervele de gaze din Marea Neagra, fapt ce ne va apropia si mai mult de obiectivul de a fi un hub energetic si pol de stabilitate in regiune", a adaugat Petcu.