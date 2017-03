Scandal in Comisia pentru Industrii din Camera Deputatilor: Deputatul Iulian Iancu l-a dat afara din sala pe un director din Ministerul Energiei

Acestuia i s-a cerut corespondenta cu reprezentantii Comisiei Europene care ar fi stat la baza elaborarii Ordonantei de Urgenta, discutata in acest moment in Camera Deputatilor. Corneliu Condrea a spus ca a inmanat documentele respective chiar presedintelui Comisiei Iulian Iancu, saptamana trecuta, la sedinta precedenta. Iulian Iancu a strigat ca este o minciuna si ca nu-i mai da cuvantul. Condrea a insistat ca i-a inmanat documentele si daca doreste, poate sa le primeasca si oficial, daca va face o solicitare catre Ministerul de Externe. "Acum ma trimiteti la Ministerul Afacerilor Externe? Nu va mai dau cuvantul", s-a rastit Iancu. Imediat dupa aceea, i-a cerut lui Condrea sa paraseasca sala. "Va rog sa parasiti sala. Este de neimaginat. Acum inteleg de ce unii se bat atat de tare sa mentina aparentele unui demers legal", a spus Iancu, in timp ce Condrea isi strangea lucrurile pentru a iesi din sala.Unul dintre documentele la care facea Condrea referire este o scrisoare a presedintelui CE. Pe 29 iulie 2016, preşedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a transmis o scrisoare Guvernului Romaniei prin care a cerut eliminarea barierelor fizice si comerciale in exportul gazelor naturale, in schimbul finantarii de 180 de milioane de euro pentru construirea gazoductului BRUA (Bulgaria-Romania-Ungaria-Austria) pe partea romaneasca.Aceste discutii tensionate se poarta pe marginea OUG 64/2016 care prevede liberalizarea totala a pretului de achizitie a gazelor din productia interna, incepand cu 1 aprilie. Distribuitorii si marii furnizori se opun acestei ordonante de urgenta, propunand o serie de amendamente care schimba total sensul acestei ordonante. Iulian Iancu sustine aceste amendamente. O astfel de discutie a avut loc si saptamana trecuta, ocazie cu care actorii de pe piata energiei si-au expus punctele de vedere.Pentru mai multe amanunte, citeste De ce risca Romania sa piarda 180 de milioane de euro pentru gazoductul BRUA si sa plateasca amenzi uriase catre Comisia Europeana