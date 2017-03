Concluzia unei sedinte tensionate in Comisia pentru Industrii din Camera Deputatilor: Liberalizarea preturilor la gaze ar putea fi insotita de obligatia ca toate tranzactiile sa se desfasoare transparent, pe bursa

Distribuitorii si marii furnizori, adica E.ON si Engie (fostul GDF), cereau ca liberalizarea sa se amane pana in 2021. Pe de alta parte, marii producatorii, adica OMV Petrom si Romgaz, sustineau liberalizarea incepand cu 1 aprilie 2017, insa se opuneau vehement tranzactionarilor pe bursa. Pentru E.ON si Engie liberalizarea nu ar fi favorabila, deoarece nu le-ar ramane suficient spatiu in formarea pretului final pentru majorarea tarifului la distributie. De altfel,De asemenea, au cerut si majorarea tarifului de furnizare cu 40%, respectiv 22%. ANRE nu le-a acceptat aceste cereri. In plus, liberalizarea ar putea crea concurenta in randul furnizorilor pe partea de consumatori casnici, ceea ce ar insemna ca cele doua companii sa mai piarda din cota de piata. In acest moment, doar consumatorii casnici mai beneficiaza de gaze livrate la pret reglementat.In schimb, producatorii insista pentru mentinerea formei actuala a OUG 64/2016, deoarece preturile reglementate le scad din marjele de profit. Cel mai mult are de pierdut Romgaz care vinde gaze pentru consumatorii casnici la pret de cost sau sub acesta. Insa, nu sunt de acord cu tranzactionarea pe bursa. Pe bursa, toate vanzarile ar urma sa fie facute centralizat, nediscriminatoriu si transparent. Practic, cine vine cu oferta cea mai buna castiga. Dar cel mai mult ar avea de castigat consumatorii, fiindca ar beneficia de gaze la pretul corect, care ar urma sa se formeze pe o piata concurentiala si transparenta. Liberalizarea fara tranzactii centralizate pe bursa ar putea fi in dezavantajul consumatorilor, deoarece nimeni nu ar sti cum isi formeaza producatorii preturile in contractele bilaterale netransparente.Bursa OPCOM ar putea folosi experienta pe care o are deja pe piata energiei electrice, care a fost un succes, si ar putea sa o aplice si in cazul gazelor naturale. De altfel, directorul general al OPCOM, Victor Ionescu, prezent la dezbatere, a spus ca are pregatite deja mare parte din instrumentele necesare tranzactiilor cu gaze naturale, acestea avand nevoie doar de aprobarea ANRE. Din momentul aprobarii de catre ANRE, ar mai avea nevoie doar de sase luni pentru pregatirea participantilor pe piata.Preturile s-ar forma la vedere, la fel cum s-a intamplat in cazul energiei electrice care este tranzactionata total pe bursa. Dupa ce a inceput sa fie vanduta pe bursa, concurenta a crescut, iar pretul energiei electrice a scazut.La finalul dezbaterii care a fost tensionata si care s-a lasat chiar si cu, Iulian Iancu a spus ca vor fi facute amendamente pentru ca liberalizarea sa fie insotita si de tranzactii pe bursa. Amendamentele vor fi transmise Guvernului, cel care a initiat OUG 64/2016. De altfel, Guvernul este cel care poarta corespondenta cu reprezentantii Comisiei Europene.Pe 29 iulie 2016, presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a transmis o scrisoare Guvernului Romaniei prin care a cerut eliminarea barierelor fizice si comerciale in exportul gazelor naturale, in schimbul finantarii de 180 de milioane de euro pentru construirea gazoductului BRUA.Una dintre bariere era o prevedere din Legea 123/2012 privind piata energiei care impunea livrarea cu prioritate a gazelor din productia interna catre casnici si producatorii de energie termica. La inceputul lunii septembrie, a fost elaborat proiectul de OUG prin care a fost eliminata aceasta prevedere, precum si calendarul de liberalizare a preturilor la gazele din productia interna pentru consumatorii casnici si producatorii de energie termica. De mentionat ca pentru consumatorii industriali, liberalizarea s-a produs inca din 2015. (Bulgaria-Romania-Ungaria-Austria) pe partea romaneasca.La doar cateva zile dupa punerea in dezbatere publica a proiectului de OUG, pe 9 septembrie, Transgaz a semnat la Budapesta contractul pentru finantarea de 179,4 de milioane de euro de la UE pentru uriasul proiect european de interconectare. Sumele urmeaza sa fie alocate in functie de cum aplica Romania Ordonanta de Urgenta. In acelasi timp, Romania a scapat si de o mare problema: procedura de infringement, aflata intr-un stadiu avansat la Curtea Europeana de Justitie, declansata tocmai din cauza restrictiilor la export. Pe piata europeana, statele membre trebuie sa permita liberul schimb, atat pe sensul de import, cat si de export. Dupa aparitia OUG, procesul a fost suspendat.Mai mult, Comisia Europeana demarase anul trecut, in iunie, o investigatie asupra Romgaz, Transgaz si Petrom pentru posibile intelegeri in vederea blocarii exporturilor de gaze.Pentru conducta BRUA, in urma cu doua zile a fost emisa autorizatia de construire, dar mai trebuie deblocati banii de la Comisia Europeana. De asemenea, in cazul in care s-ar relua procedura de infringement, Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) ar putea stabili Romaniei o amenda care poate ajunge la zeci de mii de euro pe zi.