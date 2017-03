Inca o avarie in reteaua Transelectrica a lasat Valea Jiului fara curent timp de 11 minute/ Transelectrica spune ca este responsabilitatea fiecarui utilizator de retea sa isi instaleze surse alternative

Razboiul comunicatelor intre Transelectrica si Complexul Energetic Hunedoara



Cazurile de avarii s-au inmultit



Initial, pe 7 aprilie, Transelectrica a informat ca "In data de 05.03.2017, la ora 18:39, ca urmare a defectarii unui echipament (intreruptor) din statia 220/110 kV Hasdat, au avut loc mai multe declansari la echipamente apartinand CNTEE Transelectrica SA din zona Valea Jiului (in statiile 220/110 kV Hasdat, 220/110 kV Baru Mare si 220 kV Paroseni), care au condus la ramanerea fara tensiune a unei parti a judetului Hunedoara, zona de unde sunt alimentate cu energie electrica minele de carbune (huila) apartinand Complexului Energetic Hunedoara. Realimentarea tuturor consumatorilor s-a realizat foarte rapid, la ora 18:50". Transelectrica mai sustinea ca "desi statia a fost pusa in functiune in anul 1970, la ultima revizie tehnica a echipamentului, efectuata in perioada 20-24 noiembrie 2016, conform Programului Anual de Mentenanta, nu au fost constatate elemente care sa indice eventuale disfunctionalitati ale acestuia".In urma acestui incident nu s-au inregistrat deteriorari de echipamente sau disfunctionalitati la consumatorii a caror alimentare cu energie electrica a fost intrerupta timp de 11 minute, inclusiv la minele de carbune Paroseni, Uricani, Vulcan, Lupeni, Lonea si Livezeni. Fiind zi de duminica, activitatea miniera era intrerupta. Consumul total intrerupt a fost de 47 MW, energia nelivrata consumatorilor reprezentand 8,6 MWh, mai arata Transelectrica. Potrivit acesteia, statia 220/110 kV Hasdat este in proces de retehnologizare, fiind pregatite toate documentele necesare demararii procedurii de achizitie pentru executia lucrarilor.Imediat dupa acest comunicat, a transmis si Complexul Energetic Hunedoara o pozitie oficiala, prin care arata ca "specificul activitatii de extractie din subteran a huilei presupune functionarea continua a instalatiilor de aeraj general, de aeraj partial, de evacuare a apelor si a celor de producere a aerului comprimat din necesitatea combaterii riscului de producere a acumularilor de gaz metan peste limitele admise". Orice intrerupere a alimentarii cu energie electrice poate conduce la producerea unor evenimente nedorite, insa incidentul din data de 05.03.2016 nu a pus probleme deosebite in activitatea miniera curenta, a mai aratat CE Hunedoara.La aceste afirmatii ale CE Hunedoara, Transelectrica a transmis pe 9 martie un drept la replica prin care sustine ca "este responsabilitatea fiecarui utilizator al retelei electrice sa isi instaleze surse alternative (de rezerva) pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorilor vitali aferenti activitatii pe care o desfasoara (de exemplu instalarea unor grupuri Diesel), in vederea evitarii oricaror riscuri generate de posibilele intreruperi in alimentarea cu energie electrica din sistem". In ceea ce priveste riscurile la care sunt expusi consumatorii, Transelectrica spune ca "Sistemul Electroenergetic National nu reprezinta o sursa neintreruptibila de energie, in sistem putand avea loc intreruperi ale alimentarii cu energie electrica atat planificate cat si neplanificate, asa cum s-a intamplat in data de 05.03.2017, la ora 18:39". "Din punct de vedere practic, in nicio retea electrica nu se poate asigura un nivel de siguranta in alimentare de 100%, aspect care este reflectat si in reglementarile specifice in vigoare", mai considera Transelectrica.Pe 8 noiembrie 2016, a cedat o statie a Transelectrica, fiind oprita electricitatea in judetul Tulcea. In aceeasi zi, "un scurt circuit" pe o linie a Transelectrica a dus la oprirea Unitatii 1 de la Cernavoda. De asemenea, pe 1 iunie, din cauza unei avarii, a cazut sistemul in doua judete (Valcea si Arges), fapt fara precedent din 1977 pana acum, cauza fiind tot defectarea unui intrerupator dintr-o statie electrica. Tot ca in cazul din Valea Jiului, statia electrica se afla in proces de retehnologizare. De asemenea, in iunie 2016, in urma unei furtuni, au cazut mai multi stalpi de inalta tensiune in Mures.In ianuarie 2017, Transelectrica a pus in functiune, in statia 400/220/110/20 kV Bradu, un tranformator nou care s-a stricat dupa doar cateva zile. Este aceeasi statie care a fost implicata anul trecut, pe 1 iunie, intr-o avarie majora care a lasat doua judete, Valcea si Arges, fara energie electrica. Autotransformatorul MVA-400/220 kV a fost pus in functiune in baza unui contract cu de 129,3 milioane lei, fara TVA, atribuit firmei Romelectro in septembrie 2014 pentru retehnologizarea statiei electrice 400/220/110/20 kV Bradu.Statia Bradu a fost implicata anul trecut in avaria majora de pe 1 iunie. Reamintim ca o avarie puternica asupra retelei electrice a lasat, pe 1 iunie, fara energie judetele Valcea si Arges. Potrivit unui document obtinut de HotNews.ro, ar fi existat un intreg lant de cauze, totul culminand cu defectarea unui intrerupator din celula LEA 220 Aref in statia 400/220/110 kv Bradu.