Niculae Havrilet: Sapte-opt furnizori au generat pierderi de 440 milioane de lei pe piata energiei in luna ianuarie

"Este vorba de un grup de sapte-opt furnizori, aflati in diferite etape ale cercetarii si penalizarii, si vorbim de pierderi generalizate de 440 de milioane de lei care nu vor fi suportate de consumatori. Este prima data cand Autoritatea de Reglementare nu socializeaza aceste costuri. Ele sunt calculate in contul acestor traderi, care unii au dat faliment sau au intrat in insolventa in relatia cu bancile care i-au finantat", a sustinut Havrilet.ANRE a demarat o investigatie asupra cauzelor care au dus la aceasta situatie, in conditiile in care mai multi traderi au reziliat contractele pe care le aveau cu consumatorii, pentru a vinde energia pe piata spot, la preturi mult mai mari."Am finalizat mai multe controale, investigatii si am ajuns la concluzia ca anumiti traderi au actionat gresit, punand in pericol contracte cu consumatori importanti, generand elemente de cost pentru operatorii de retea si pentru furnizorii de ultima instanta. Acestor traderi li s-a retras licenta de furnizare, li s-au dat amenzi si consideram ca cel mai important lucru este ca acel contract-cadru care se intocmeste pe piata libera- pentru ca acele elemente au avut loc exclusiv pe piata libera- consideram ca acele contracte-cadru trebuie facute cu mai multe atentie. Asa cum atentionam de fiecare data in comunicatele noastre lunare, consumatorii trebuie sa fie foarte atenti cu ceea ce inseamna denuntul unilateral, atunci cand furnizorul te lasa fara energie si esti obligat sa cumperi de pe piata spot, o piata foarte scumpa, sau de pe piata de echilibrare. Consideram ca ar trebui inasprite regulile care domina contractele-cadru in zona de furnizare a pietei libere", a spus seful ANRE, citat de Agerpres.La mijlocul lunii februarie, ANRE a retras licentele de furnizare traderilor Arelco Power si Arelco Energy. Potrivit lui Havrilet, ANRE va retrage licenta si altor traderi in urmatoarele zile.In luna ianuarie, dupa declaratiile nefericite ale ministrului energiei Toma Petcu, intarite apoi de cele ale ministrului economiei Alexandru Petrescu, preturile la energia electrica vanduta pe Piata Zilei Urmatoare (PZU), de pe bursa OPCOM, au explodat, ajungand la 650 lei/MWh, dublu fata de prima saptamana a anului. Aceasta in conditiile in care piata functiona absolut normal, existand chiar excedent de productie, in ciuda unui consum record de aproape 10.000 MW in zilele cele mai geroase.