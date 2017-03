KMG International (fostul Rompetrol Group) a inregistrat un profit net de 88 de milioane dolari in 2016

"In 2012 am pasit pe calea unor schimbari de anvergura in cadrul grupului de companii KMG International. In aceasta perioada am constituit o echipa din oameni care impartasesc aceeasi viziune si am transformat compania dintr-o societate complet neprofitabila in una cu o evolutie pozitiva constanta. Astfel, principalii indicatori financiari si operationali au crescut exponential in fiecare an! De asemenea, anul trecut a fost inregistrat cel mai mare succes din istoria Grupului prin pozitionarea sa ca o platforma pentru dezvoltarea unui parteneriat strategic intre companiile KazMunayGas si CEFC China Energy Company Limited in regiunea Marii Negre. Acest parteneriat va asigura conditiile necesare pentru continuarea, atat pe termen mediu, cat si pe termen lung, punerii in practica a strategiei de dezvoltare a unor proiecte speciale in domeniul energiei axate pe interesele economice ale Kazahstanului, Romaniei si Chinei, a declarat Zhanat Tussupbekov, CEO al KMG International.Pe fondul investiilor si a continuarii programelor de optimizare si dezvoltare a activitatilor de profil, unitatile de productie ale Grupului din Romania au inregistrat anul trecut o majorare cu circa 9% a cantitatilor totale de materii prime procesate, de la 5,45 milioane tone in 2015 la 5,95 milioane in 2016.Astfel, rafinaria Petromidia Navodari, cea mai mare unitate de profil din Romania si una dintre cele mai moderne si complexe din regiune, a procesat anul trecut peste 5,4 milioane tone (15.750 tone/zi), care s-a reflectat si la nivelul volumelor de carburanti obtinuti- 4,2 milioane tone, in crestere cu 8%. Din aceasta cantitate, circa 1,9 milioane tone de combustibili au fost comercializati pe plan local (+13%), iar diferenta a mers la export (+4%), atat catre subsidiarele Grupului din Moldova, Bulgaria si Georgia, cat si partenerii traditionali din regiunea Marii Negre.KMG International NV este detinut de compania nationala de petrol si gaze din Kazakstan- KazMunayGas. In Romania, KMG International detine rafinaria Petromidia Navodari, cu o capacitate de rafinare de 5 milioane tone de materie prima pe an, dar si rafinaria Vega Ploiesti, unicul producator de polimeri din tara. Reteaua de distributie de carburant a Grupului numara peste 1.000 de puncte de vanzare in Romania, Moldova, Georgia si Bulgaria, dar si in Franta si Spania prin intermediul companiei Dyneff- care este detinuta in parteneriat cu CEFC China Energy Company Limited in proportie de 51% / 49% din actiuni.