Exclusiv Toni Teau, seful Transelectrica, si-ar fi dat dat demisia - Surse

Duminica seara, in urma defectarii unui intrerupator din statia 220/110 kV Hasdat, a ramas fara tensiune zona Valea Jiului, timp de 11 minute. Complexul Energetic Hunedoara a transmis printr-un comunicat ca "orice intrerupere a alimentarii cu energie electrice poate conduce la producerea unor evenimente nedorite", declaratie care a starnit o reactie halucinanta a Transelectrica. "Este responsabilitatea fiecarui utilizator al retelei electrice sa isi instaleze surse alternative (de rezerva) pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorilor vitali aferenti activitatii pe care o desfasoara", a raspuns Transelectrica.Mai mult, Transelectrica a spus ca "Sistemul Electroenergetic National nu reprezinta o sursa neintreruptibila de energie, in sistem putand avea loc intreruperi ale alimentarii cu energie electrica atat planificate cat si neplanificate", iar ca "din punct de vedere practic, in nicio retea electrica nu se poate asigura un nivel de siguranta in alimentare de 100%". Cu alte cuvinte, orice consumator ar trebui sa se astepte la astfel de avarii oricand, potrivit Transelectrica.Cazurile de avarii s-au inmultit in ultimul an. Pe 8 noiembrie 2016, a cedat o statie a Transelectrica, fiind oprita electricitatea in judetul Tulcea. In aceeasi zi, "un scurt circuit" pe o linie a Transelectrica a dus la oprirea Unitatii 1 de la Cernavoda. De asemenea, pe 1 iunie, din cauza unei avarii, a cazut sistemul in doua judete (Valcea si Arges), fapt fara precedent din 1977 pana acum, cauza fiind tot defectarea unui intrerupator dintr-o statie electrica. Tot ca in cazul din Valea Jiului, statia electrica se afla in proces de retehnologizare. De asemenea, in iunie 2016, in urma unei furtuni, au cazut mai multi stalpi de inalta tensiune in Mures.Aceste avarii se produc pe fondul nerespectarii programelor de investitii de catre Transelectrica. De exemplu, in 2015, planul de investitii in reteaua electrica de transport prevedea suma de 523 milioane de lei, insa s-au realizat doar 243 milioane de lei, adica 46%. In 2014, planul de investitii a fost realizat doar in proportie de 38% din 495 milioane de lei. Pentru 2016, inca nu a fost publicat raportul de administrare.Un raport al Curtii de Conturi dat publicitatii anul trecut arata ca profitul inregistrat din activitatea de transport a fost de 24,5% in anul 2013 si de 33,74% in anul 2014, din veniturile inregistrate. Potrivit metodologiei ANRE, tarifele trebuie sa reflecte cheltuielile cu investitiile pe care le face compania. Distribuitorii de energie si transportatorul national nu au efectuat investitiile necesare, fiind inregistrate, in patru ani, pierderi uriase in retea, estimate la aproape 2 miliarde de euro, insa au beneficiat de majorari de tarife, care mai departe au fost suportate de catre consumatori, se arata in raportul Curtii de Conturi. Acesta mai preciza ca desi peste 45% din instalatiile din distributie si transport necesitau retehnologizari, aceste lucrari au fost efectuate numai in proportie de 7%- 34 %, raportat la necesitati.Toni Teau a fost numit in functia de Director General Executiv al Transelectrica SA, incepand cu data de 11 mai 2014, conform deciziei Consiliului de Supraveghere. In perioada iunie 2013- mai 2014 a fost presedintele Consiliului de Supraveghere. In perioada aprilie 2012- aprilie 2014 a fost director General si Administrator la societatile Lasselsberger SA si Sanex SA Cluj Napoca. In perioada august 2006- decembrie 2011, a fost manager financiar in cadrul Realitatea Media, cand televiziunea era controlata de Sorin Ovidiu Vantu.Pana in acest moment, Toni Teau nu a confirmat informatia, in urma intrebarilor adresate de HotNews.ro.