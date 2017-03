Actionarii Complexului Energetic Oltenia vor decide marti cati salariati vor fi disponibilizati

Actionarii Complexului Energetic Oltenia vor decide marti cati angajati vor fi disponibilizati in 2017. In timp ce Fondul Proprietatea, actionarul minoritar, solicita concedierea a 2.000 de angajati, conform planului initial de disponibilizari, Ministerul Energiei, actionarul majoritar, ar putea agrea o propunere a Directoratului companiei care vizeaza doar un numar de 1.000 de salariati, din cei peste 14.000 cati sunt acum. Sedinta AGA ar fi trebuit sa se desfasoare luni, insa a fost amanata pentru marti.Intre timp, trei federatii sindicale din CE Oltenia, Univers, Petrom si Energetica, au acceptat propunerea administratiei companiei de a prelungi actualul contract colectiv, dar cu noile facilitati: doua prime de 1000 de lei, una de 950, cota de carbune de 500 de lei, sambete si duminici platite si ziua de nastere zi libera platita, scrie ziarul Pandurul Anul trecut, in iulie, actionarii CE Oltenia au aprobat un plan de disponibilizare a 4.000 de oameni, din care 2.000 in 2016 si 2.000 in 2017. Planul nu a fost respectat.Complexul Energetic Oltenia a terminat anul 2016 cu pierderi de 126 milioane de lei, in scadere fata de 2015 cand s-a atins un rezultat negativ de peste 900 de milioane de lei si fata de 2015, cand acestea au fost de 700 de milioane de lei.