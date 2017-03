O mie de angajati de la Complexul Energetic Oltenia vor fi concediati in 2017

Adunarea Generala a Actionarilor Complexului Energetic Oltenia a aprobat, marti, noul plan de disponibilizari de la nivelul companiei, care prevede o mie de concedieri in 2017, transmite ziarul Pandurul. Planul initial prevedea disponibilizarea a 2.000 de persoane.In timp ce Fondul Proprietatea, actionarul minoritar, a solicitat concedierea a 2.000 de angajati, conform planului initial de disponibilizari, Ministerul Energiei, actionarul majoritar, a agreat propunerea Directoratului companiei care vizeaza doar un numar de 1.000 de salariati, din cei peste 14.000 cati sunt acum. Sedinta AGA ar fi trebuit sa se desfasoare luni, insa a fost amanata pentru marti.Anul trecut, in iulie, actionarii CE Oltenia au aprobat un plan de disponibilizare a 4.000 de oameni, din care 2.000 in 2016 si 2.000 in 2017. Planul nu a fost respectat.Complexul Energetic Oltenia a terminat anul 2016 cu pierderi de 126 milioane de lei, in scadere fata de 2015 cand s-a atins un rezultat negativ de peste 900 de milioane de lei si fata de 2015, cand acestea au fost de 700 de milioane de lei.