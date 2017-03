ENEL a programat investitii de 329 milioane de euro in Romania

"Enel este un investitor important in sectorul energetic din Romania, cu o prezenta puternica in toate segmentele cheie ale strategiei sale nivel de grup: distributie, clienti si energie din surse regenerabile. Vom continua programul de investitii pentru a imbunatati calitatea serviciilor, prin marirea gradului de automatizare a retelelor de distributie, precum si prin dezvoltarea canalelor de comunicare cu clientii si a ofertei de servicii cu valoare adaugata", a declarat Georgios Stassis, Country Manager Enel in Romania.Nivelul investitiilor a depasit 3 miliarde de euro de la intrarea pe piata din Romania, potrivit comunicatului de presa. Valoarea investitiilor realizate in retelele de distributie in perioada 2005-2016 se ridica la 1,584 miliarde de euro. Pentru anul 2017, din investitiile de peste 151 de milioane de euro prevazute pentru Romania, 139 milioane de euro reprezinta suma alocata pentru operatiunile de distributie. In 2018, investitiile programate sunt chiar mai ridicate, ajungand la 178 milioane de euro, din care 168 milioane de euro pentru imbunatatirea performantei retelei.Conform datelor raportate Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) pentru 2015, indicatorul SAIDI (durata medie a intreruperilor neplanificate pentru fiecare client) pentru E-Distributie Muntenia a fost de 221 minute, cel mai bun nivel din tara, media nationala fiind de 308 minute. E-Distributie Dobrogea si E-Distributie Banat au avut, de asemenea, performante mai bune decat media pe tara, cu SAIDI de 234 minute, respectiv 247 minute. In 20161, indicatorii de performanta s-au imbunatatit si mai mult conform datelor preliminare, pana la aproximativ 175 minute pentru E-Distributie Muntenia, fiind in continuare in scadere si in cazul celorlalte doua companii de distributie.Pe segmentul de furnizare de energie electrica, Enel va continua sa modernizeze operatiunile si sa se concentreze pe nevoile clientilor. Compania a lansat recent noul site, precum si o noua versiune a aplicatiei MyEnel, care permite clientilor sa acceseze de pe dispozitivele mobile date privind facturarea sau sa transmita indexul contorului. Oferta pentru clienti a fost extinsa cu servicii cu valoare adaugata ca Enel Asistenta si Enel Asistenta+, care ofera asistenta de urgenta pentru repararea instalatiilor interioare de electricitate si apa sau a boilerelor electrice. De asemenea, compania are acum in oferta un abonament de furnizare de energie electrica pentru care clientii pot face toate operatiunile online, de la incheierea contractului pana la plata facturii, si a introdus produse electronice in magazinul online.