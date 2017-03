Actionarii Transelectrica vor discuta doua variante de repartizare a profitului prin dividende: O cota de 75% stabilita de companie si o cota de 90% impusa de Guvern

Memorandumul Guvernului obliga societatile la care statul detine participatii sa repartizeze, sub forma de dividende, 90% din profit, pentru obtinerea unor venituri suplimentare la buget. Aceasta politica ar putea afecta companiile cu capital de stat, avand in vedere ca vor beneficia de fonduri mult mai reduse pentru investitii. Transelectrica este una dintre companiile care au mare nevoie de investitii, mai ales in conditiile in care reteaua de transport al energiei electrice este foarte veche si a inceput sa se inregistreze tot mai des avarii, care au lasat chiar si judete intregi fara curent.Legislatia in vigoare, adica OUG 64/2001, reglementeaza repartizarea unei cote de "minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende, in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat". Guvernul a decis in ianuarie ca aceasta cota minima sa creasca la 90%, fiind necesare sume suplimentare la buget pentru acoperirea majorarilor salariale.In prima varianta, se propune ca valoarea dividendului brut sa fie de 1,881 lei/actiune, iar in a doua varianta de 2,257 lei/actiune. Plata dividendelor ar urma sa fie facuta incepand cu 28 iunie 2017. Vezi documentele atasate sausi