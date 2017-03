Exces de zel la Romgaz: Propune repartizarea a 93,6% din profit catre actionari, desi Guvernul ceruse 90%, banii fiind necesari la buget pentru acoperirea cresterilor salariale

Consiliul de Administratie al Romgaz a convocat Adunarea Generala a Actionarilor pentru data de 25 aprilie, pe ordinea de zi aflandu-se si aprobarea dividendelor. Potrivit unei note semnate de actualul director general Virgil Metea, este propusa repartizarea catre actionari a 959,7 milioane de lei, dub forma de dividende, reprezentand 93,67% din profitul pe 2016. Este o cota chiar mai mare decat cea impusa de un memorandum al Guvernului din ianuarie 2017. Acest memorandum obliga societatile cu capital de stat sa distribuie minim 90% din profit, sub forma de dividende, in conditiile in care legislatia prevede minim 50%, pentru acoperirea cheltuielilor bugetare cu cresterile salariale.Pentru companii, cu cat este mai mare cota de dividende repartizate actionarilor, cu atat sunt mai reduse sumele destinate investitiilor. Transgaz propune o cota de 90%, cat prevede memorandumul, iar Transelectrica ia in calcul doua variante: una cu 90%, cat vrea Guvernul, si alta cu 75%, cat a fost aprobat inca de anul trecut prin AGA. In schimb, Romgaz doreste sa fie chiar mai darnic: propune peste cat a cerut Guvernul.Important de mentionat este ca pe ordinea de zi a sedintei AGA din 25 aprilie se afla si prelungirea cu patru luni a mandatelor unor membri ai Consiliului de Administratie: Aurora Negrut, Dumitru Chisalita, Aristotel Jude si Razvan Stoicescu. De asemenea, pe ordinea de zi se mai afla si stabilirea remuneratiei fixe pentru adminstratorii carora li se prelungeste mandatul.Este propus un dividend brut pe acțiune în valoare de 2,49 RON, plata urmand sa se faca incepand 26 iulie 2017. Statul roman, prin Ministerul Energiei, detine 70% din actiuni. Vezi documentele atasate sausi