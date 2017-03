ANRE: Pretul final al gazelor va creste cu cel mult 2% de la 1 aprilie, in urma liberalizarii

Niculae Havrilet a explicat ca ANRE va continua sa fixeze pretul final pentru consumatorii casnici de gaze. Pretul va fi stabilit anual, urmand ca eventualele diferente sa fie recuperate anul urmator. Pana la sfarsitul saptamanii, ANRE va emite un ordin in care va aproba un pret final reglementat pe care furnizorii pentru piata reglementata vor trebui sa il respecte."Practic, in ceea ce priveste pretul final, de la 1 aprilie va fi o ajustare modica de 1-2% pentru consumatorii casnici pentru intregul an gazier de acum incolo pana la 1 aprilie 2018. Daca in aceasta perioada vor fi diferente mari fata de pretul pe care il stabilim acum, vom discuta la momentul respectiv daca este nevoie sau nu de o noua ajustare, dar nu mai putin de 5%. Nu discutam decat daca vor fi diferente mai mari de 5% fata de acest pret", a subliniat seful reglementatorului.Havrilet a mai spus ca ANRE va calcula pretul final de la 1 aprilie pornind de la pretul actual de 60 de lei pe MWh pentru gazele de productie interna, insa, pe viitor, autoritatea nu va mai putea da preturi de referinta.Havrilet a precizat ca, daca pe parcursul urmatorului an gazier, adica aprilie 2017-aprilie 2018, vor fi diferente mai mari de 5% intre pretul pietei si cel pe care l-a luat in calcul ANRE pentru pretul final, se ia in calcul posibilitatea unor ajustari trimestriale sau semestriale.In ceea ce priveste comparatorul de preturi, consumatorii vor putea sa vada care sunt toti furnizorii care ii pot livra gaze si ce oferte au acestia.