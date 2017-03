Enel va plati pana la sfarsitul anului cele 400 de milioane de euro datorate statului roman in urma unei decizii a Curtii de Arbitraj de la Paris

Premierul a vorbit cu reprezentantul Enel si despre preocuparea Guvernului pentru securitatea aprovizionarii cu energie a consumatorilor, la preturi competitive, eficientizarea sistemului energetic si sprijinirea productiei de energie din surse regenerabile, se arata intr-un comunicat al Guvernului.La randul sau, Georgios Stassis a reafirmat, cu acest prilej, interesul strategic pe care grupul italian il are in Romania, unde Enel este prezent ca producator de energie electrica din surse regenerabile, distribuitor si furnizor de energie electrica. Planurile Enel in Romania prevad cresterea investitiilor, in urmatorii doi ani aceastea urmand sa totalizeze circa 330 de milioane de euro. De asemenea, Enel a investit pana in prezent circa 3 miliarde de euro in dezvoltarea operatiunilor sale locale.In vara lui 2014, Societatea de Administrare a Participatiilor in Energie (SAPE), companie desprinsa din Electrica, a demarat o actiune impotriva ENEL la Curtea Internationala de Arbitraj pentru plata unei sume de 521 milioane de euro. ENEL nu a recunoscut aceasta suma, considerand ca are de platit mult mai putin, propunand 250 de milioane de euro. Propunerea ENEL a fost refuzata de catre Departamentul pentru Energie, condus pe atunci de fostul ministru Razvan Nicolescu, care nu accepta mai putin de 450 de milioane de euro. Dupa negocieri esuate s-a ajuns la arbitraj.SAPE a solicitat Enel plata unei sume de 521,583 milioane de euro, invocand Optiunea "Put", exact asa cum a fost deja stabilit prin hotararea de Guvern nr. 1163/27.11.2012.Optiunea "Put" prevede ca Electrica are dreptul de a vinde si Enel are obligatia de a cumpara un pachet de 13,57% din actiunile fostei Electrica Muntenia Sud, in conformitate cu mecanismul de stabilire a pretului, cuprins in contractul de privatizare semnat in iulie 2007.Grupul ENEL ar fi trebuit sa cumpere pana la sfarsitul lui 2012 inca un pachet de 13,57% din actiunile pe care le mai detinea Electrica SA la Electrica Muntenia Sud, conform contractului de privatizare al Electrica Muntenia Sud.O Hotarare de Guvern din noiembrie 2012 stabilea un pret de vanzare era de 521.583.574 euro. Insa, tranzactia nu a avut loc, din cauza unor divergente intre cele doua parti.