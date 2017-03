Ministerul Energiei se razgandeste si nu-l mai schimba din functia de administrator la Rompetrol Rafinare pe Marius Mitrus, fost ofiter SRI

Potrivit unui raport transmis bursei pe 10 martie 2016, Consiliul de Administratie al Rompetrol Rafinare a convocat sedinta AGA in 13 aprilie, primul punct din convocator fiind revocarea lui Marius Mitrus. Tot pe ordinea de zi se afla numirea in locul sau a lui Laurentiu-Dan Tudor, actual director general adjunct al Electrocentrale Bucuresti. Altfel spus, Ministerul Energiei intentionat sa-l schimbe pe Marius Mitrus cu Laurentiu-Dan Tudor. Insa, potrivit scrisorii transmise miercuri BVB, s-a razgandit. Documentul semnat de ministrul energiei este din data de 24 martie si a fost transmisa Consiliului de Administratie al Rompetrol Rafinare. Tot in scrisoare este precizat ca se respinge alegerea lui Laurentiu Dan Tudor.In decembrie 2016,arata ca Marius Mitrus ar fi intermediat prezenta Alinei Gorghiu la inaugurarea casei de batrani din Valcea de catre fostul manager al spitalului Malaxa, Florin Secureanu. Mitrus a negat faptul ca ar fi fost intermediar, insa a recunoscut ca il cunoaste pe Secureanu de 9 ani si ca este bun prieten cu Lucian Isar, sotul Alinei Gorghiu. Despre Marius Mitrus, HotNews.ro a scris in cateva randuri cum a fost numit, anul trecut, de catre Ministerul Energiei, in consiliile de administratie ale Rompetrol Rafinare si Societatii de Administrare a Participatiilor in Energie (SAPE), societati aflate in stransa legatura, fapt care ar putea ridica problema unui posibil conflict de interese pentru fostul ofiter SRI.Potrivit CV-ului sau, Marius Mitrus (37 de ani), absolvent al Academiei de Studii Economice si al Academiei Nationale de Informatii, a lucrat timp de 12 ani (2001-2013), pe diverse functii, intr-o "institutie cu atributii in domeniul securitatii nationale". In perioada 2009-2013 a fost chiar director adjunct intr-o directie din cadrul acelei institutii. Din 2013 este consilier in BNR, ocupandu-se de "supraveghere si reglementare bancara".Din aprilie 2016, la propunerea Ministerului Energiei, ocupa functia de membru in Consiliul de Administrare al Rompetrol Rafinare. Ministerul Energiei detine 44,7% din actiunile Rompetrol Rafinare. In septembrie 2016, a fost selectat de Ministerul Energiei, in baza OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa, pentru a ocupa functia de membru in Consiliul de Administratie al Societatii de Administrare a Participatiilor in Energie (SAPE), companie in care statul roman, prin Ministerul Energiei, este actionar unic.