Corina Popescu, fost secretar de stat in timpul guvernarii Ciolos, a fost numita membru al directoratului Transelectrica, in locul lui Toni Teau

Numirea Corinei Popescu va deveni efectiva incepand cu data semnarii in fata notarului public a declaratiei de acceptare a mandatului de membru al Directoratului Transelectrica, potrivit unei note transmise BVB.Transelectrica informeaza actionarii si investitorii ca numirea Corinei Popescu a fost facuta in baza unui proces de selectie in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.Corina Popescu a fost secretar de stat in Ministerul Energiei, in timpul guvernarii Ciolos. Georgeta Corina Popescu a lucrat multi ani in domeniul energetic, din care patru la OMV si OMV Petrom pe functii de conducere. In perioada februarie 2011-iulie 2015 a fost director sucursala Bucuresti a OMV Trading GmbH Viena. In august 2015 a fost numita sef departament Power Assets. Georgeta Corina Popescu a lucrat si la E.ON Romania (2007-2011), la Electrica (1998-2006) si la fostele Conel si Renel (1991-1998).