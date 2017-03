Guvernul vrea sa mentina taxa de 60% pe veniturile suplimentare obtinute din dereglementarea preturilor la gaze, chiar daca de la 1 aprilie, piata se liberalizeaza

In cazul in care tranzactiile sunt incheiate pe pietele centralizate de gaze naturale, pretul mediu ponderat reprezinta pretul gazelor la care sunt incheiate tranzactiile.In acest moment, OG 7/2013 prevede instituirea unui impozit de 60% asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor, determinate pe baza unei formule de calcul, care ia in considerare, pentru vanzarile catre consumatorii casnici, pretul reglementat al gazelor din productia interna. Pretul reglementat actual este de 60 lei/MWh. Daca nu s-ar fi liberalizat pretul pentru gazele destinate consumatorilor casnici incepand cu 1 aprilie, acest tarif ar fi urmat sa creasca la 72 lei/MWh, incepand cu aceasi data, potrivit HG 488/2015.Insa, OUG 64/2016 prevede liberalizarea preturilor la gazele din productia interna pentru consumatorii casnici, ceea ce inseamna ca acele tarife prevazute de HG 488/2015 nu mai sunt valabile. Preturile la productia interna urmeaza sa fie stabilite pe piata libera. Liberalizarea preturilor la gazele din productia intena nu inseamna si liberalizarea tarifuui final la consumatorii casnici. In continuare, pana in 2012, tarifele din facturile finale ale consumatorilor casnici vor putea fi tinute sub control de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, fiind reglementat transportul si distributia.