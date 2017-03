Guvernul a aprobat proiectul de OUG prin care certificatele verzi vor fi valabile pana in 2032

eliminarea termenului de valabilitate de doar 12 luni pentru certificatele verzi. Practic, acestea vor fi valabile pe toata perioada de functionare a schemei de sprijin, respectiv pana in 2032. In acest fel, vor fi evitate situatiile inregistrate in ultimii ani, prin care un numar importat de CV-uri nu au mai putut fi valorificate de catre producatori.

Va fi inlocuita cota obligatorie de achizitie destinata furnizorilor de electricitate cu un mecanism nou, al cantitatii statice de CV, care va fi revizuit odata la doi ani de catre ANRE si care are rolul de a crea un echilibru intre consumatori si producatori.

aceste prevederi sunt sustinute si de crearea unor platforme anonime de tranzactionare a energiei din surse regenerabile si a certificatelor verzi pe pietele centralizate de tranzactionare a electricitatii, astfel ca atat producatorii si furnizorii mari, dar si cei mici, vor putea sa isi gaseasca locul in piata.

certificatele verzi vor capata valoare in momentul tranzactionarii, si nu la momentul emiterii, ca pana acum, ceea ce va inlatura o parte din presiunea de pe fluxurile de numerar ale operatorilor din acest domeniu

producatorii de energie regenerabila vor plati, conform prevederilor noii OUG, impozit pe profit doar in momentul tranzactionarii CV, si nu in momentul in care inregistrau in contabilitate, asa cum era prevazut in vechea legislatie, impediment ce a dus la cazuri de insolvente si falimente printre producatorii de energie regenerabila.



In cazul in care nu ar fi fost aprobat acest proiect, piata ar fi invadata, incepand cu 1 aprilie, de milioane de certificate verzi amanate inca din 2013, iar in conditiile in care acestea au o valabilitate de doar un an, producatorii ar fi incercat sa scape de ele in orice conditii."Actul normativ de astazi vine sa pregateasca si sa reglementeze inclusiv momentul reinserarii in piata a certificatelor verzi amanate de la tranzactionare prin deciziile luate in 2014, perioada care expira la finalul lunii martie", a declarat Toma Petcu, ministrul Energiei,"Masurile pe care le-am promovat sunt cea mai potrivita solutie de echilibru pentru conservarea industriei energiei regenerabile si a tintei de tara asumata fata de Comisia Europeana. Putem vorbi o gura de oxigen pentru industria energiei regenerabile. In acelasi timp, inseamna, practic, o inghetare a impactului maxim al energiilor regenerabile in facturile platite de consumatorii casnici, pana in 2032", a mai spus Toma Petcu.