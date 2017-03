Fondul Proprietatea spera ca Ministerul Energiei va vota favorabil pentru numirea unui Consiliu de Supraveghere, cu mandat de patru ani, la Hidroelectrica

Pentru urmatoarea sedinata AGA, programata pentru 19 aprilie 2017, Fondul Proprietatea a propus numirea membrilor unui nou Consiliu de Supraveghere, conform legii 111/2016, pentru un mandat de patru ani. Insa, potrivit informatiilor HotNews.ro, Ministerul Energiei ar intentiona sa respinga aceasta propunere, dorind sa numeasca membri provizorii in Consiliul de Supraveghere, pe o perioada de 4 luni."Aceste noi numiri pentru Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica sunt fundamentale nu doar procesului de listare, dar si pentru stabilitatea si dezvoltarea companiei pe termen lung, in calitatea ei de lider pe piata energiei din Romania. Consideram ca perpetuarea inutila a status quo-ului de interimat pentru Consiliul de Supraveghere al unei companii de o asemenea anvergura aduce riscuri uriase pentru actionarii ei", precizeaza Greg Konieczny."Asadar, suntem increzatori ca Ministerului Energiei va tine cont de propunerea noastra si va vota favorabil pentru numirea noului Consiliu de Supraveghere, conform prevederilor guvernantei corporative. Consilul urmeaza sa voteze, la randul sau, printr-o procedura de selectie transparenta, noua conducere executiva, care este de asemenea necesara stabilitatii companiei atat pe term scurt, cat si pe termen lung", a mai spus Konieczny.Acesta a precizat ca Hidroelectrica a reusit sa-si dubleze valoarea de la 2 miliarde de Euro pana la 4 miliarde de Euro intre 2012 si 2016, conform evaluarilor independente, si sa inregistreze mai mult de 280 de milioane de Euro profit net in anul 2016, comparativ cu pierderile de 100 de milioane de Euro inregistrate in 2012.