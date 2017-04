Valeriu Ivan, un nou membru provizoriu in Consiliul de Supraveghere al Transelectrica

Transelectrica informeaza ca incepand cu 31 martie 2017 a devenit efectiva numirea lui Stefan Valeriu Ivan in functia de membru provizoriu in Consiliul de Supraveghere al companiei, fiind semnata in fata notarului public declaratia de acceptare a mandatului. Potrivit CV-ului, in perioada ianuarie 1993- februarie 2006, Valeriu Ivan a fost functionar cu statut special in "Sistemul de Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala".Intre septembrie 1986 si ianuarie 1993 a lucrat ca electronist la Microelectronica S.A.In perioada decembrie 2008- iunie 2014 a fost consilier in Camera Deputatilor. Apoi, din iunie 2014 pana in decembrie 2014 a fost consilierul fostului ministrul Razvan Nicolescu, la Departamentul pentru Energie. De asemenea, din august 2014 pana in februarie 2015 a fost membru in Consiliul de Administratie al Oil Terminal. Intre aprilie 2015 si noiembrie 2015 a fost membru in CA al Societatii Nationale Apele Minerale.In perioada august 2015- octombrie 2015 a fost directorul de cabinet al ministrului economiei Mihai Tudose. Ulterior, in perioada noiembrie 2015- marte 2016, a fost consilierul fostului ministru al energiei Victor Grigorescu. In perioada decembrie 2015- august 2016, a fost membru in Consiliul de Supraveghere al Complexului Energetic Oltenia, iar intre ianuarie 2016 si iunie 2016 a fost presedintele CA al Companiei Nationale a Uraniului.Din 2012 este lector la Facultatea de Administratie si Afaceri la Universitatea Bucuresti.