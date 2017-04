Corina Popescu si-a dat demisia din functia de administrator al Electrica

Corina Popescu a renuntat la calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Electrica, incepand cu 31 martie 2017. Demisia a fost necesara pentru a evita conflictul de interese, in conditiile in care a acceptat functia de membru al Directoratului Transelectrica. Potrivit legislatiei europene si nationale, aceeasi persoana nu poate detine functii, concomitent, functii la o companie din domeniul transportului energiei si la companii din domenul distributiei, furnizarii sau producerii de electricitate.Transelectrica este transportatorul national de energie, iar Electrica este unul dintre distribuitorii si marii furnizori din Romania.Consiliul de Supraveghere al Transelectrica a decis, saptamana trecuta, numirea Corinei Popescu in functia de membru al Directoratului companiei. Mandatul se acorda pentru perioada ramasa din durata de valabilitate a mandatului lui Toni Teau, respectiv pana la data de 16 septembrie 2017. Reamintim ca Toni Teau si-a anuntat, recent, demisia incepand cu 26 aprilie.Corina Popescu a fost secretar de stat in Ministerul Energiei, in timpul guvernarii Ciolos. Georgeta Corina Popescu a lucrat multi ani in domeniul energetic, din care patru la OMV si OMV Petrom pe functii de conducere. In perioada februarie 2011-iulie 2015 a fost director sucursala Bucuresti a OMV Trading GmbH Viena. In august 2015 a fost numita sef departament Power Assets. Georgeta Corina Popescu a lucrat si la E.ON Romania (2007-2011), la Electrica (1998-2006) si la fostele Conel si Renel (1991-1998).