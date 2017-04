Cristian Florin Gheorghe, un expert in managementul deseurilor, a fost numit presedintele Consiliului de Administratie al Oil Terminal

cel mai mare terminal petrolier din tara, fiind specializata in vehicularea titeiului, produselor petroliere si petrochimice lichide si a altor produse si materii prime in vederea import/exportului si tranzitului.





Oil Terminal informeaza actionarii ca luni Consiliul de Administratie al companiei l-a desemnat pe Cristian Florin Gheorghe in calitate de presedinte. Potrivit CV-ului, acesta este inginer expert in managementul deseurilor si este absolvent al Universtitatii Biotera.In perioada 2000-2004 a fost director comercial la SC AR Metal SRL, intre 2005 si 2008, director general la SC AS Metal SRL, iar intre 2008 si 2011, director comecial la SC Euro Metal Trading SRL. Din 2011 este director general la SC As Petrol Recycle SRL.Cristian Florin Gheorghe a fost numit luna trecuta administrator provizoriu al consiliului de administratie al Oil Terminal. De altfel, actionarii au revocat luna martie patru membri din consiliul de administratie, fiind numiti in locul lor unii provizorii. Astfel, Consiliul de Administratie este format din Gheorghe Cristian Florin, Costreie Toma Bogdan, Barbu Ionut, Bectemir Hermina, Andrei Ovidiu Aurelian, Moise Nicoleta Mariana si firma Staar Rating SRL.Actionarul majoritar al Oil Terminal este statul roman, prin Ministerul Energiei, cu o participatie de 59,6% din actiuni. Compania opereaza