Fondul Proprietatea, despre numirile controversate pe care vrea Ministerul Energiei sa le faca la Hidroelectrica: Actuala propunere nu respecta dispozitiile privind guvernanta corporativa

Propunerile au fost facute in conditiile in care exista o lista scurta cu 24 de nume, selectate in baza OUG 109 privind guvernanta corporativa, dintr-un numar de 84 de candidati. In plus, exista deja un consiliu interimar, care a inceput sa se familiarizeze cu operatiunile companiei."Suntem dezamagiti ca Ministerul Energiei a ales sa propuna un alt Consiliu interimar la Hidroelectrica. Cea mai valoroasa companie din Romania are nevoie de stabilitate, predictibilitate si profesionisti de top in Consiliul de Supraveghere. Consideram ca numirea unui alt consiliu interimar in locul unuia pe termen lung, selectat in conformitate cu Legea 111/2016, nu va face decat sa prelungeasca instabilitatea si lipsa de predictibilitate pentru companie inca patru luni, generand riscuri majore pentru aceasta. Extraordinara poveste de succes a Hidroelectrica risca sa fie pusa in pericol de viziuni pe termen scurt", spune Greg Konieczny.Acesta a mai precizat ca mentinerea starii actuale de provizorat ar putea intarzia si afecta grav IPO-ul Hidroelectrica. "Este foarte posibil ca aceasta situatie sa aiba ca efect diminuarea valorii companiei la listare, scaderea increderii investitorilor in oportunitatea de a investi in Hidroelectrica, si, nu in ultimul rand, prejudicierea actionarilor sai, statul roman si Fondul Proprietatea. Cetatenii romani /contribuabilii ar putea fi, la randul lor, prejudiciati", a mai afirmat Greg Konieczny."De asemenea, potrivit interpretarii noastre a dispozitiilor de guvernanta corporativa, daca Ministerul Energiei nu este inca pregatit sa numeasca un Consiliu pe un mandat de patru ani, singura optiune legala este prelungirea mandatului Consiliului actual cu inca doua luni, acesta fiind deja familiarizat cu operatiunile Hidroelectrica. Dorim sa reiteram faptul ca lista de 84 de candidati care au participat la procesul de selectie anterior poate furniza sase candidati profesionisti pentru un mandat de patru ani in Consiliul de Supraveghere", a mai spus Konieczny.

