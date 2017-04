Secretarul general al Guvernului, persoana apropiata de Dragnea, a fost propus pentru Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom

Prima decizie a lui Sorin Grindeanu, in calitate de premier, a fost numirea lui Busuioc in functia de secretar general al Guvernului. Mihai Busuioc a fost secretar general adjunct la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in perioada in care Liviu Dragnea conducea aceasta institutie. In 2014 cand a fost numit la Ministerul Dezvoltarii,scria ca Busuioc a fost omul de incredere al lui Vasile Blaga, membru al PDL sectorul 4 si fostul sef al Oficiului de Cadastru din vremea Elenei Udrea, fiind implicat in multe afaceri cu retrocedari din Bucuresti si din Romania.Potrivit declaratiei de avere completate in februarie 2017, Busuioc este membru in cinci Consilii de Administratie: ANOFM, ANL, Romarm, UM Plopeni si CNI. Pentru ca legea nu-i permite sa fie membru in mai mult de trei consilii de administratie/supraveghere, va trebui sa renunte la unele dintre acestea. Functia din CS al OMV Petrom ar fi a sasea.Decizia legata de propunerile pentru CS al OMV Petrom va fi luata in sedinta AGA din 25 aprilie 2017. Statul roman, cu o participatie de 20,6% din actiuni, poate face propuneri pentru doua din cele sapte functii de membri in CS. In acest moment, cele doua pozitii sunt ocupate de Dan Manolescu si George Baesu.