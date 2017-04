ENEL a achizitionat 13,6% de la companiile de distributie si furnizare energie pentru 400 de milioane de euro

In urma tranzactiei, Enel si-a majorat participatiile in companiile de distributie si de furnizare la aproximativ 78% din actiunile fiecareia, de la nivelul de 64,4% detinut anterior.Tranzactia prin care Enel a preluat un pachet suplimentar de 13,6% la compania de distributie si cea de furnizare este o consecinta a exercitarii de catre SAPE a clauzei put option in luna noiembrie a anului 2012. Odata cu exercitarea clauzei put option, SAPE a cerut un pret de circa 520 de milioane de euro, care a fost contestat de catre EIH. Intrucat nu a fost stabilit un acord asupra pretului actiunilor, in 2014 SAPE a initiat o procedura de arbitraj la Camera Internationala de Comert de la Paris, prin care a solicitat pretul mentionat anterior, precum si dobanzi de circa 60 de milioane de euro, se precizeaza in comunicat.In decizia din data de 3 Februarie 2017, Tribunalul Arbitral a stabilit pretul pachetelor de actiuni care fac obiectul clauzei put option la circa 400 de milioane de euro, reducand astfel suma ceruta de SAPE cu peste 100 de milioane de euro si respingand solicitarea pentru acordarea de dobanzi.