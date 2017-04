Transgaz inregistreaza un nou record negativ in privinta investitiilor, fapt care nu impiedica sefii companiei sa ceara noi mandate si bonusuri uriase

HotNews.ro a mai aratat si anul trecut ca Transgaz obtine rate foarte mari de profit, ignorand investitiile, chiar daca acestea sunt absolut necesare avand in vedere starea conductelor si statiilor de comprimare. Aceste profituri sunt obtinute din tarifele mari la gaze, intreaga activitate de transport fiind reglementata de catre ANRE.Pe scurt, este o companie fara concurenta, ale carei venituri sunt garantate prin tarifele reglementate. Mai departe, aceste profituri obtinute fara prea mare efort, in urma tarifelor mari de transport, se reflecta si in bonusurile de performanta ale sefilor companiei. Mai departe, au de castigat si actionarii, atat statul, cat si cei privati, deoarece profiturile sunt distribuite, in mare parte, sub forma de dividende. Anul trecut, 65% din profitul pe 2015 a fost distribuit sub forma de dividende. Anul acesta, conform unui memorandum al Guvernului, Transgaz va distribui peste 90% din profitul pe 2016. Astfel, se mai obtin bani la bugetul statului pentru acoperirea cresterilor de salarii in sectorul bugetar. Statul roman, prin Ministerul Economiei, detine 58,5% din actiuni.Nici situatia lucrarilor de reparatii si reabilitare nu este mai buna. Transgaz a respectat doar 17,63% din totalul programului de reparatii, reabilitari si servicii de asigurare a mentenantei, fiind alocata in acest scop suma de doar 16,5 milioane lei. In anii trecuti, programul de investitii a fost respectat in proportie de circa 40%.Nerespectarea programului de investitii a insemnat un profit mai mare pentru Transgaz, care a obtinut 594,5 milioane lei in 2016, in crestere cu 20% fata de 2015. Profit mai mare inseamna si dividende mai mari catre actionari, statul roman avand nevoie urgenta de fonduri suplimentare la buget, si bonusuri substantiale catre administratori.Atat raportul administratorilor pe 2015, cat si cel pe 2016 arata o situatie ingrijoratoare in privinta infrastructurii companiei. "Diagnosticarile efectuate (...)pentru cca 2.495 km (n.red. din 13.303 existenti)pun in evidenta niveluri destul de ridicate ale defectelor materialului tubular, cauzate in principal de durata mare de functionare a conductelor coroborat cu starea tehnica a izolatiei active, realizata pentru aproximativ 79,5% din conducte dintr-un sistem pe baza de bitum, actualmente imbatranita si deteriorata, ceea ce duce si la cresterea consumului de energie electrica inregistrat la cele 1.042 statii de protectie catodica a conductelor", se arata in raportul pe 2016.Tarifele reglementate de ANRE sunt considerate in continuare mari si nejustificate, chiar daca anul trecut au scazut usor, de la 13 lei/MWh la 9 lei/MWh. Specialistii in domeniu considera ca ponderea transportului de aproximativ 20% in pretul final al gazelor este mare.