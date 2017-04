Rasturnare de situatie: Ministrul Energiei, Toma Petcu (ALDE), nu-i vrea pe Daniela Lulache si Bogdan Stanescu la Nuclearelectrica, din cauza rezilierii contractului cu CNU, fapt cercetat in acest moment de Corpul de Control al premierului

Reamintim ca la sfarsitul saptamanii trecute, au aparut pe site-ul Nuclearelectrica opt propuneri pentru functiile de membri ai Consiliului de Administratie ai companiei, in conditile in care mandatele celor de acum expira pe 25 aprilie 2017. Pentru doua persoane, exista intentia de a fi prelungit mandatul cu inca patru ani: Daniela Lulache, membru CA si actulul director general, cunoscuta pentru apropierea sa de sefii ALDE, si Bogdan Stanescu, renumit pentru cele 25 de functii din partea statului. Pe 25 aprilie expira mandatele celor sase administratori propusi de statul roman. Mandatul reprezentantului actionarului minoritar Fondul Proprietatea expira in decembrie 2017.a cerut inca de anul trecut sa primeasca inca un mandat de patru ani. Insa, in sedinta AGA din 9 decembrie 2016, Ministerul Energiei a decis sa nu prelungeasca mandatele administratorilor companiei pana nu va evalua activitatea acestora. De altfel, si, solicitand demararea de catre Ministerul Energiei a procesului de recrutare a unui nou Consiliu, in concordanta cu principiile de guvernanta corporativa prevazute de OUG 109/2011 si Legea 111/2016."Profitabilitatea companiei, cat si valoarea sa de piata sunt acum cu peste 60% sub nivelul din 2013, cand a inceput mandatul actualului Consiliu", a motivat Fondul Proprietatea. Precizam ca Lulache este si membru CA, si director general. Pe 30 aprilie, expira si mandatul sau in calitate de director general, insa ar putea obtine inca un mandat si pentru aceasta functie, daca va exista un vot favorabil al noului Consiliu de Administratie.Potrivit unor surse din domeniu, acestia o sustin, chiar daca in mandatul sau, Nuclearelectrica nu a inregistrat performante deosebite, ci dimpotriva. De exemplu, Nuclearelectrica a inregistrat in 2016 un profit net de 108,7 milioane de lei, cu 27% mai mic fata de anul anterior. Daniela Lulache este acuzata si de situatia dezastruoasa de la Compania Nationala a Uraniului (CNU), in conditiile in care in decembrie 2015 a renuntat la contractul cu aceasta, preferand sa achizitioneze dioxid de uraniu de la compania canadiana Cameco., prelungirea mandatului cu inca 4 ani ar putea incalca legislatia privind guvernanta corporativa. Aceasta pentru ca in aprilie 2015, cand a preluat aceasta functie, a fost numit de catre Ministerul Energiei, fara a trece prin procedurile de selectie, conform OUG 109/2011. Atunci a fost numit pe locul lasat vacant de un membru interimar. Culmea este ca nu a fost numit nici ca membru interimar. Altfel spus, Bogdan Stanescu nu a fost numit nici in urma unei selectii conform OUG 109/2011, nici ca membru interimar. In cazul lui Bogdan Stanescu, nu a fost respectata legislatia in vigoare, ceea ce pune sub semnul intrebarii prelungirea mandatului sau. Bogdan Stanescu a fost unul dintre consilierii fostului viceguvernator BNR Bogdan Olteanu si este cunoscut pentru numarul mare de functii in institutii de stat.