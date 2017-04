Transgaz a ajuns sa ceara amanari de la CE pentru un proiect cu finantare europeana, dupa ce a atribuit un contract controversat unei firme poloneze

Potrivit datelor din SEAP, Transgaz a anuntat pe 11 ianuarie 2016 ca oferta castigatoare pentru proiectarea a trei statii de comprimare de pe sectorul romanesc din gazoductul BRUA cea depusa de firma poloneza Gornicze Biuro Projektow Pangaz. Pretul de atribuire a fost de 1,47 milioane de euro, in conditiile in care valoarea estimata a contractului era de 2,85 milioane de euro.



Firma poloneza a castigat contractul, solicitand si posibilitatea de a subcontracta catre doua firme din Targu- Mures: Hasel SRL si Instaservice SRL. Decizia Transgaz a fost contestata la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) de urmatorul ofertant clasat, firma Snamprogetti, care a acuzat mai multe nereguli legate de castigator: de la lipsa capacitatii profesionale, a experientei, a personalului necesar pana la pret subevaluat, care nu poate fi sustinut.

CNSC a admis contestatia formulata de S.C. SNAMPROGETTI ROMANIA SRL si a decis evaluarea evaluarea ofertei castigatoare, tinand cont de faptul ca sustinerile contestatorului cu privire la capacitatea profesionala a Pangaz si pretul oferit de aceasta, s-au dovedit a fi intemeiate. Decizia CNSC a fost contestata la contestata la Curtea de Apel Alba-Iulia, Transgaz si Pangaz avand castig de cauza. Astfel, Transgaz a decis sa atribuirea contractului tot firmei Pangaz, contractul fiind atribuit pe data de 5 mai 2016.

La scurt timp dupa atribuirea contractului, o echipa Transgaz a efectuat o inspectie la sediul firmei din Polonia, unde a descoperit ca, intr-adevar, sunt probleme legate de capacitatea tehnica si profesionala a Pangaz. Practic, o echipa a Transgaz a constatat, dupa atribuirea contractului, ca in mare parte ceea ce se arata in decizia CNSC se confirma. In urma inspectiei, Pangaz nu ar fi putut demonstra experienta in proiecte la fel de importante ca cea a Transgaz. In plus, nu a putut demonstra nici capacitatea tehnica solicitata, si nici cea profesionala.

Pentru proiect, Transgaz primeste finantare europeana. "Ca urmare a intarzierilor in finalizarea serviciilor de intocmire a Proiectului tehnic de catre GBP Pangaz, Transgaz a pregatit si transmis catre INEA- Comisia Europeana documentele necesare prelungirii perioadei de eligibilitate a costurilor aferente serviciilor de proiectare", se arata in raportul administratorilor Transgaz pe 2016.Modul in care a fost atribuit contractul ridica mari semne de intrebare, scria HotNews.ro in iunie 2016. In primul rand, pretul de atribuire a fost mult sub valoarea estimata, existand suspiciuni ca nu poate acoperi o serie de cheltuieli. Apoi, era pusa la indoiala capacitatea tehnica si profesionala a firmei poloneze. Surse apropiate situatiei au declarat pentru HotNews.ro ca la scurt timp dupa atribuirea contractului, o echipa Transgaz a efectuat o inspectie la sediul firmei din Polonia, unde a descoperit o serie de probleme. In aceste conditii si avand in vedere importanta proiectului BRUA, erau de neinteles motivele atribuirii contractului firmei Pangaz.

Prin contestatia depusa la CNSC, firma SC Snamprogetti Romania SRL critica rezultatul procedurii de atribuire a contractului avand ca obiect "Intocmire proiect tehnic pentru 3 statii de comprimare pentru coridorul PCI 7.1.5- sectorul romanesc, spunand ca oferta Pangaz nu indeplineste criteriile minime de calificare, fiind inacceptabila.



Un motiv invocat este ca nu indeplineste cerinta de calificare privind experienta similara. Snamprogetti mai arata ca ofertantul castigator nu are capacitatea profesionala de a executa activitatile in termenul si conditiile solicitate. De altfel, ofertantul a nominalizat doi subcontractanti din Romania. Contestatarul mai preciza ca, potrivit informatiilor publice, Pangaz figureaza cu doar 5 angajati, context in care a si nominalizat cei doi subcontractanti. De asemenea, pretul oferit este subevauat si nu poate fi sustinut, nefiind luate in calcul o serie de cheltuieli cu personalul si alte cheltuieli. Contestatarul mai sustinea ca Transgaz a incalcat principiul rolului activ, in sensul ca nu a procedat la o verificare in detaliu a pretului ofertat. In februarie 2016, CNSC a admis contestatia, a anulat raportul procedurii de atribuire 802/08.01.2016 si a cerut Transgaz sa evalueze oferta castigatoare. In decizia CNSC 235/C6/102 din 22.02.2016, se mentioneaza ca sustinerile contestatorului legate de capacitatea profesionala si pretul mult subevaluat sunt intemeiate.



Insa, Transgaz si Pangaz au castigat in instanta, fiind mentinut raportul de atribuire din 2016. Astfel, pe 5 mai, contractul a fost atribuit.

"Transgaz a depus in data de 19 august 2014 o aplicatie la Organismul finantator INEA (Innovation and Networks Executive Agency- Bruxelles, Belgia) pentru obtinerea unei finantari nerambursabile pentru servicii de intocmire a "Proiectului Tehnic pentru 3 statii de comprimare aferente coridorului BRUA, PCI 7.1.5- sectorul romanesc". In baza aplicatiei depuse la INEA pentru obtinerea finantarii nerambursabile, in data de 13 mai 2015, Transgaz a semnat contractul de finantare cu o valabilitate extinsa (termen sub rezerva acceptului finantatorului), pana la data de 30 iunie 2017. Ca urmare a prevederilor Contractului de Finantare s-a virat catre beneficiarul Transgaz, un avans de 30% (455.802 euro) din valoarea procentului de finantare nerambursabila de 50% (1,5 milioane euro) calculata la valoarea eligibila estimata", se arata in raportul administratorilor pe 2016."La data de 18 iulie 2015, a fost lansata procedura de achizitie a serviciilor in vederea intocmirii "Proiectului Tehnic pentru 3 statii de comprimare aferente coridorului BRUA- sectorul romanesc" si publicata in SEAP. In urma licitatiei, a fost desemnata castigatoare firma GBP Pangaz Polonia, contractul fiind semnat pe 5 mai 2016", se mai precizeaza in raportul administratorilor.