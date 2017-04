Ministerul Energiei face propuneri controversate si pentru conducerea Romgaz: Seful Fiscului ar putea sa se ocupe de administrarea companiei

Numirea sefului Fiscului la Romgaz a starnit ceva rumoare. "Seful ANAF la conducerea unei companii este un lucru tare ciudat. Nu il cunosc personal. Este posibil sa fie un om profesionist si cinstit. Este insa vorba aici de un principiu. Nu poti si sa centrezi si sa dai cu capul, adica sa aprobi si sa raspunzi de situatiile financiare din companii si sa conduci autoritatea financiara de control. Mai lipseste sa il punem pe Bogdan Chiritoiu (Concurenta) la Petrom, pe Havrilet (ANRE) la Engie, pe Vacaroiu (Curtea de Conturi) la Electrica, pe procurorul sef de la DIICOT la Rompetrol si pe Kovesi la Complexul Energetic Oltenia. :) Este important ca lucrurile sa fie facute institutional si functional. Sper sa ne dam seama ca pozitiile in companiile de stat implica mari responsabilitati de transformare pozitiva a acestor entitati si e nevoie de oameni potriviti", scrie Razvan Nicolescu, fost ministru al energiei, pe contul sau de Facebook.De asemenea, semne de intrebare vor aparea si in cazul numirii lui Gheorghe Gabriel Gheorghe. Acesta este propus si pentru functia de membru in Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica. In conditiile in care si Romgaz produce energie electrica, fiind concurent puternic al Hidroelectrica pe piata de echilibrare, apare riscul unui conflict de interese. In aceasta situatie, Gheorghe Gabriel Gheorghe trebuie sa renunte la una dintre functii.Ministerul Energiei pare sa nu tina cont de riscurile unor posibile conflicte de interese. Tot la Hidroelectrica, l-a propus si pe Dan Laurentiu Tudor, director General Adjunct in cadrul ELCEN Bucuresti. Aceasta in conditiile in care si Elcen este producator de energie electrica. In plus, Ministerul Energiei nu tine cont nici de pregatirea persoanelor pe care le propune, cele mai multe dintre ele neavand nicio tangenta cu domeniul, in afara de sustinere politica.Pentru Romgaz mai este propus seful de cabinet al premierului Grindeanu. Acesta lucreaza de mai mult timp cu Sorin Grindeanu, fiind in perioada mai 2015- martie 2017 consilier in Consiliul judetean Timis. De altfel, CV-ul sau este destul de stufos. Trei ani a fost consilier si la Primaria Timisoara. In perioada 2006-2007 a fost subprefect de Timis. Timp de patru ani a fost si secretar general la Prefectura Timis. A detinut si functia de director general adjuns la Universitatea Politehnica Timisoara. In perioada 1996-1997, a fost "ofiter specialist", in cadrul Ministerului de Interne- U.M. 0215. A studiat la Institutul Politehnic Traian Vuia din Timisoara.O a patra propunere este Virgil Metea, actualul director general al Romgaz.Toti acestia sunt propusi ca membri provizorii pe o perioada de patru luni, la fel ca si in cazurile Hidroelectrica si Nuclearelectrica. Pentru a fi numiti acestia, Ministerul Energiei cere revocarea actualilor membri: Dumitru Chisalita, Aristotel Jude, Razvan Florin Stoicescu si Aurora Negrut. Aceste propuneri vor fi discutate in sedinta AGA din 25 aprilie.Reamintim ca pentru Hidroelectrica, unele propuneri ale Ministerului Energiei sunt neobisnuite : un fost operator de productie grafica, actual consilier la Secretariatul General al Guvernului (SGG), o fosta prezentatoare TV si controversata Andreea Lambru, secretar general adjunct al Guvernului. Pe lista se mai afla si vicepresedintele Oficiului National pentru Jocuri de Noroc. Acestia se vor afla la conducerea uneia dintre cele mai valoroase companii din Romania. Si pentru Nuclearelectrica sunt unele propuneri controversate. Pentru doua persoane, propuneri pe care Ministerul Energiei nu si le asuma, exista intentia de a fi prelungit mandatul cu inca patru ani: Daniela Lulache, membru CA si actulul director general, cunoscuta pentru apropierea sa de sefii ALDE, si Bogdan Stanescu, renumit pentru cele 25 de functii din partea statului. Ceilalti sunt propusi ca membri interimari pe 4 luni, majoritatea dintre ei neavand nicio pregatire in domeniu.