Directorul general al BVB: Estimam ca Hidroelectrica va fi listata in acest an

Directorul general al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Ludwik Sobolewski, estimeaza ca producatorul de energie Hidroelectrica, una din cele mai profitabile companii de stat, va fi listata pe bursa in acest an. El a declarat pentru News.ro ca listarea societatii este importanta atat pentru piata de capital, cat si pentru economie, in general."Ne asteptam ca Hidroelectrica sa fie listata in acest an. Este foarte important acest lucru nu doar pentru piata de capital, dar si pentru toata Romania, pentru ca Hidroelectrica va accelera procesul de promovare a statutului de piata emergenta. Stim si ca Guvernul are in plan sa creeze Fondul Suveran, care va invita investitorii privati sa investeasca in infrastructura din Romania. Ar fi mult mai bine pentru Romania sa fie privita ca tara emergenta, dar si sa mobilize capitalul privat sa se alature statului pentru ca aceaste investitii sa fie realizate prin Fondul Suveran", a afirmat Sobolewski, pentru News.ro.Fondul Proprietatea, unul din actionarii minoritari ai Hidroelectrica, vrea ca Ministerul Energiei sa accelereze listarea companiei, in urma deciziei favorabile a Curtii de Apel Bucuresti in legatura cu incheierea procedurii de insolventa a Hidroelectrica, decizie ce pune capat litigiilor incepute in timpul reorganizarii judiciare.Greg Konieczny, director general si manager de portofoliu al Fondului Proprietatea, a anuntat pe 31 martie ca Hidroelectrica si-a dublat valoarea de la 2 miliarde de euro pana la 4 miliarde de euro intre 2012 si 2016 si a inregistrat mai mult de 280 de milioane de euro profit net in anul 2016, comparativ cu pierderile de 100 de milioane de euro inregistrate in 2012.Hidroelectrica a inregistrat anul trecut un profit brut estimat de 1,5 miliarde lei, nivel record si cel mai mare profit anuntat pana acum de o companie romaneasca pentru 2016. Hidroelectrica s-a aflat in insolventa din 20 iunie 2012 pana in 21 iunie 2016, insa in doua faze, pentru ca in perioada iunie 2013 - februarie 2014 a iesit din procedura judiciara.